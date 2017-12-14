В юбилей ОКЦ впервые прозвучит его гимн

Фото: Амур.инфо

14 декабря Общественно-культурный центр отмечает 10-летие. Вечером торжественную дату отпразднуют на главной сцене центра, где соберутся все его творческие коллективы. Там же впервые прозвучит гимн ОКЦ, который сотрудники написали специально к празднику.

История самого здания насчитывает ни много ни мало 40 лет.

Идея построить культурный центр в Благовещенске появилась в конце 60-х. В 1977 году началось строительство. В здании планировалось разместить драмтеатр. Когда стройка только началась, рабочие нашли клад – около 200 золотых монет, говорится на официальном сайте учреждения.

В течение 10 лет в проект вносили многочисленные изменения. В 1988 году строителей переправили на строительство областной больницы, а в 1990-м работы замерли и, как оказалось, надолго.

13 лет здание «Бастилии» – так его прозвали в народе – было заброшенным. Пустые залы и галереи облюбовали представители благовещенских субкультур. Среди «неформалов» долгострой стал практически культовым местом.

К идее культурного центра в Благовещенске вернулись только в 2003 году. В марте приступили к проектированию. Распоряжение об утверждении задания на проектирование подписали в областной администрации. И хотя у многих футуристический вид здания вызывал нарекания, основное конструктивное решение решили сохранить без изменений. На тот момент там планировали разместить филармонию и Амурский театр юного зрителя.

Несколько лет здание то строили, то вновь замораживали. Постоянно не хватало денег на проведение работ. Во время одной из проверок выяснилось, что материалы для строительства закупались по завышенным ценам – в два, а то и в четыре раза дороже, чем они стоили на самом деле.

За полтора года до сдачи объекта заговорили о его сносе. На тот момент из областного кошелька на достройку было выделено более 340 миллионов рублей. И заложено еще почти 230 миллионов. Городская молодежь даже вышла на митинги под лозунгом: «Довольно хоронить миллионы в фундаменте “Бастилии”!».

А областная прокуратура расследовала уголовные дела, связанные со строительством центра. Правда, возбуждены они были в отношении неустановленных лиц. Фигурировали статьи «Превышение должностных полномочий» и «Халатность».

Сдали благовещенский «долгострой века» в 2007 году. 14 декабря – дата, когда ОКЦ открылся официально, тогда как первые мероприятия там прошли несколькими месяцами ранее: долгострой в большой спешке открыли к фестивалю кино и театра «Амурская осень» – главная сцена и многое другое еще требовало переделок. Поэтому после «Осени» центр вновь закрыли – до официального подписания всех бумаг.

Сейчас это большое современное здание, в котором обыватель может легко заблудиться. Его общая площадь – 14 тысяч квадратных метров. В здании вместе с подвальным помещением 10 этажей. По инженерному оборудованию, акустике и свету, которыми оснащён большой зал, ОКЦ входит в десятку лучших концертных комплексов России. Общественно-культурный центр в последние годы разросся – теперь в него входят еще 6 филиалов по всему городу.

«Самое главное событие – это, наверное, то, что развернулась такая активная деятельность за эти все 10 лет. Для нас очень важно, что сейчас ОКЦ работает не только как площадка для проведения концертов и мероприятий, но еще и развита собственная творческая жизнь. У нас 32 творческих коллектива, они все разноплановые. В Общественно-культурном центре сейчас много филиалов, и они сейчас работают очень активно – и детский лагерь имени Гагарина, и кинотеатр "Харбин", парк Дружбы» – рассказывает Надежда Багрова, которая руководит ОКЦ с 22 апреля 2009 года.

В ОКЦ как-то попытались подсчитать, сколько мероприятий проходит в главном здании и его филиалах, но быстро сбились со счета. Творческие коллективы объединяют участников от трех до 60 лет. Только детей, которые занимаются в различных кружках и секциях, насчитывается больше тысячи человек.

«Сегодня мы отмечаем юбилей в большом зале ОКЦ большим концертом, и мы показываем всю мощь Общественно-культурного центра, то есть всех творческих коллективов. Наши сотрудники подготовили гимн ОКЦ. Будем петь его сегодня впервые, так что будет интересный такой капустник», – рассказала Надежда Багрова.

Поделилась руководитель ОКЦ и планами на будущее: «Планы на будущее, как всегда, грандиозные. Нам надо восстановить кинотеатр "Харбин", отремонтировать его окончательно, чтобы он все-таки был большим досуговым центром в микрорайоне. Ну и, конечно же, это лагерь имени Гагарина. Идея по лагерю была очень хорошей – надо довести его до ума. Пока он работает только в летний период, а вот в дальнейших планах сделать его круглогодичным. И творческих планов у нас громадье».

Праздничный концерт, посвященный 10-летию Общественно-культурного центра начнется в 18 часов вечера.