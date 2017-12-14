ОНФ инициирует проверку экологического состояния 32 городов, в том числе Благовещенска

По словам эксперта Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, кроме столицы Приамурья это Анадырь, Биробиджан, Воткинск, Глазов, Елец, Иваново, Калининград, Кострома, Красноярск, Кызыл, Майкоп, Можга, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Саранск, Сарапул, Севастополь, Смоленск, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Тверь, Томск, Хабаровск, Чебоксары, Череповец и Элиста.

«Руководство этих населенных пунктов либо вовсе не предоставило необходимую информацию об экологической обстановке на подведомственной им территории, либо намеренно предоставило неполную информацию, которая не позволяет сделать объективные выводы об экологии этих городов», – говорит Дмитрий Миронов.

Он заявил, что на предстоящем «Форуме действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее» эксперты намерены инициировать процесс внесения поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Речь об усилении административной ответственности должностных и юридических лиц за сокрытие или искажение экологической информации, сообщается на сайте ОНФ.

«Кроме того, мы предлагаем Министерству экологии и природных ресурсов РФ разработать доступный информационный интернет-портал, содержащий в открытом доступе информацию государственного экологического мониторинга», – отметил Дмитрий Миронов.