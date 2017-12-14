СМИ: амурчанка проходит потерпевшей по делу о «группе смерти»

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Мужчину, который проходит обвиняемым по делу, задержали в июне 2017 года в Москве и этапировали в Челябинск. Изначально ему было предъявлено обвинение в покушении на доведение лица до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства (часть 3 статьи 30, статья 110 УК РФ). Впоследствии действия жителя Подмосковья квалифицировали еще по двум статьям УК РФ: пункту «д» части 3 статьи 110.1 и части 2 статьи 110.2. В данном случае речь идет о «склонении к совершению самоубийства» и «организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».

29 июня суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, которая неоднократно продлевалась и действует до 27 декабря. В последний раз соответствующее постановление принималось 21 ноября. Адвокату обвиняемого отказали в изменении меры пресечения на домашний арест.

Известно, что злоумышленник работал финансовым аналитиком, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Следователи проверяли его на причастность и к другим аналогичным преступлениям – в отношении подростков из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Латвии и Белоруссии.