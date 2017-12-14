Китаец пытался вывезти из России зубы «амурской» доисторической акулы

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По данным Уссурийской таможни, окаменелости изъяты на границе у гражданина Китая, который утверждал, что купил зубы в России. По мнению сотрудников музея ДВФУ, зубы могли быть найдены в Приамурье.

Редкие окаменелости передали в дар представители Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления, изъявшие раритеты при попытке вывоза за границу. Экспертиза определила, что зубы принадлежали ископаемой акуле Otodus obliguus из семейства древних морских хищников Otodontidae отряда ламнообразных, жившей на Земле больше 30 миллионов лет назад.

«В мире известно немало местонахождений, где встречаются зубы ископаемых акул. Но в нашем музее зубов этого вида нет, и теперь они разнообразят нашу экспозицию. Otodus obliguus интересен тем, что жил десятки миллионов лет назад и, предположительно, был предком мегалодона — самой большой акулы на Земле, достигавшей в длину 15 метров», – отметила главный хранитель фондов учебно-научного музея ДВФУ Ирина Волвенко.