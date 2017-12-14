Благовещенец ищет доноров крови для своей собаки

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Житель Благовещенска просит помощи у владельцев собак. Ему нужны животные, которые могут стать донорами крови – она необходима его хвостатому породы хаски. Питомец отравился на улице крысиным ядом, теперь ветеринары борются за его жизнь.

Молодой человек рассказал корреспонденту Амур.инфо, что его собака отравилась 12 декабря. Но последствия стали видны не сразу.

«Мы гуляли по улице Забурхановской между Калинина и Мухина. Пришли домой, вначале нормально было все, просто она у нас ничего не ела вечером. А утром 13 декабря ей очень плохо стало. Подумали, может, просто съела что-то не то, у нас такое уже было. Поэтому сильно не паниковали, до вечера решили подождать. Но вечером она уже прям не могла ходить, просто падала. Мы поехали в ветклинику. Заносили ее уже на руках. Сдали кровь, и в крови нашли крысиный яд», – рассказал благовещенец Андрей.

Сейчас ветеринары пытаются спасти жизнь полуторагодовалой Сэны. Животное нуждается в операции. У собаки диагностировали инвагинацию кишечника – вид непроходимости кишечника, причиной которого является внедрение одной части кишечника в просвет другой. Оперировать питомца будут в ближайшее время, но перед операцией и во время нее животному потребуется переливание крови, отметили в ветклинике.

«Нам требуется сейчас кровь, и у нас нет пакетов для переливания. Нигде не можем их найти, нам удалось раздобыть только два пакета. Этого мало. Даже с наличием доноров без пакетов все это не имеет смысла. Возможно, кто-то может помочь. А для самого переливания нужны собаки-доноры крупных размеров. Потому что крови много требуется. Там в ветклинике люди оставили свои контакты, кто готов сдать кровь. Но у них собаки средних размеров, их крови будет недостаточно», – добавил Андрей.

Благовещенец предполагает, что раскидать отраву могли местные жители. В том районе обитает много бездомных собак. Парень предположил, что таким образом недовольные люди решили избавиться от животных.

Желающие оказать помощь Сэне могут позвонить по номеру телефона ее хозяина: 8-914-574-97-59.