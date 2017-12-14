Днем до минус 29 градусов: погода в Амурской области 15 декабря

Фото: mydog73.ru

В Амурской области 15 декабря установится переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду, его порывы достигнут 11 метров в секунду.

Температура ночью по области понизится до 22…27 градусов мороза, местами – до минус 32…37. Днем термометры покажут 14…19 градусов ниже нуля, местами – минус 24…29 градусов. В Благовещенске 15 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит минус 23…25, днем – минус 15…17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL