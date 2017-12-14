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14декабря
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сегодня, 13:33 1

Пресс-конференция Владимира Путина пройдет 14 декабря

Пресс-конференция Владимира Путина пройдет 14 декабря
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

В четверг, 14 декабря, состоится ставшая традиционной пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она станет 13-й по счету, пишет РИА Новости. По амурскому времени общение журналистов с главой государства начнется в 18:00.

На нынешнюю встречу с Путиным получили аккредитацию 1 640 сотрудников массмедиа. Больше всего среди них региональных журналистов. Направили своих корреспондентов и зарубежные СМИ – из Китая, США, Германии, Франции, Японии, Польши, Эстонии.

Как и пять предыдущих пресс-конференций, эта пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Телеканал и сайт «Общественного телевидения России» проведут трансляцию с сурдопереводом.

В 2016 году журналистов интересовали будущие выборы, прогнозы на развитие экономической ситуации в стране, налоговая политика, расходы на оборону, приватизация госкомпаний, «дело Улюкаева», проблема коррупции в стране, допинговые скандалы, вопросы регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции (в связи с массовым отравлением средством «Боярышник» в Иркутской области). Не обошли вниманием и международные дела: журналисты спрашивали о Сирии и Украине, о развитии ситуации после убийства в Турции российского посла Андрея Карлова и о российско-американских отношениях.

РИА Новости отмечает, что многие из прошлогодних вопросов в той или иной форме прозвучат и в этот раз. Победа над террористами в Сирии, о которой несколько дней назад объявил Путин, год от года ухудшающиеся отношения с Украиной, введенные Вашингтоном антироссийские санкции, непростая обстановка в Европе и обострившаяся ситуация вокруг КНДР – все это наверняка волнует журналистов. Не забудут и о запрете МОК на участие российской сборной в зимних Олимпийских играх.

На пресс-конференции будут и амурские журналисты. Как сообщало Амур.инфо, например, ее посетят корреспондент белогорской газеты «Сегодня» Елена Гладышева и оператор местной телекомпании «Город-ТВ» Станислав Гаврик, которые прошли аккредитацию. Елена Гладышева рассчитывает задать президенту три вопроса из сферы экономики, спорта и местного самоуправления.

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#российская власть #СМИ

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Комментарии
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  • 19-02

    19-02
    53 минуты назад

    Очередные сказки? Для бабы Зины.

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