Разыскивается пациентка Усть-Ивановской психиатрической больницы

Полиция Благовещенска разыскивает Марию Овчинникову, которая 12 декабря 2017 года самовольно ушла из Усть-Ивановской областной психиатрической больницы.

Приметы разыскиваемой женщины: на вид 35 лет, рост 150–155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие, до плеч. На момент ухода она была одета в белую куртку, красную кофту с капюшоном, темно-зеленые брюки, черные кроссовки.

Полиция сообщает, что женщина могла уехать автостопом.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 02, 59–47–38, 59–48–33.