Почти 300 сел Приамурья остались без легальных точек продажи алкоголя

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Официально алкоголь не продают, но из-под прилавка по требованию вытащить могут – в области в 282 населенных пунктах нет легальных точек продажи горячительного. Проблему обсудили на заседании рабочей группы в министерстве ВЭСТиП.

В селах, где легальной продажи алкогольной продукции нет, проживают 76 тысяч амурчан. В соседние населенные пункты за партией спиртного люди не выезжают. Если повод есть, выручить готовы местные производители и продавцы.

«Объезжая районы, мы обратили внимание, что у тех, кто работает легально, больших нарушений нет. Но, к сожалению, практически на каждой территории есть факты незаконного оборота алкогольной продукции. Нелицензированные магазины из-под прилавков, физические лица с дворовых территорий продолжают реализовывать самогон, спирт, водку. Считаю, что в первую очередь жестко нужно ставить вопрос по пресечению оптовых поставок на территорию области контрафактной алкогольной продукции», – начал встречу Сергей Левицкий.

В Амурской области 3 997 торговых объектов, осуществляющих реализацию алкогольной продукции. За 11 месяцев этого года из незаконной продажи изъяли 5 656 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Нарушения выявили в Благовещенске, Бурейском, Тындинском, Тамбовском, Ивановском и Магдагачинском районах.

«Практически весь год у нас действовали ограничения на продажу спиртосодержащей непищевой продукции, это лосьоны и средства бытовой химии, тот самый пресловутый боярышник. Так вот если по самому первому постановлению, 195-му, которое было в начале года, мы изъяли 4,5 тысячи штук боярышника, то в результате рейдовых мероприятий по последним постановлениям это 39-е и 130-е, нарушений нами не выявлено. То есть хочется отметить, что боярышник так открыто уже в продаже не стоит», – рассказала заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области Наталья Саблук.

Сотрудники Роспотребнадзора в этом году проверили 52 объекта, нарушения выявили всего в 16. С реализации были сняты 1 230 литров некачественной продукции.

«По самому такому грозному показателю – количеству лиц, умерших от отравления алкоголем, у нас идет снижение. По оперативным данным, за 11 месяцев у нас в регионе – это 35 человек с диагнозом "отравление алкоголем". Причем, нужно отметить, что травятся не те, кто систематически употребляют спиртное, а те, кто превышает допустимую дозу. По нашим данным, из всех умерших только 10 % наблюдались у нарколога, остальные на учете не состояли», – подчеркнула главный врач ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» Лидия Рыбальченко.

В семи случаях произошло отравление метанолом. Все факты были случайные, уверяют в наркологическом диспансере. Например, однажды строители просто перепутали название жидкости.