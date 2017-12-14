Более 500 амурчан могут лишиться права на умножение пенсионных накоплений

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520 жителей Приамурья могут потерять право на софинансирование будущих пенсий за 2017 год. Они внесли на свой пенсионный счет менее положенных двух тысяч рублей. У будущих пенсионеров на перечисление оставшейся суммы осталось всего две недели.

«Те участники программы софинансирования, которые не успеют перечислить взносы до конца года, либо перечислят менее 2 тысяч рублей, государственной доплаты не получат. Мы рекомендуем гражданам не дожидаться последних чисел декабря, а сделать платёж минимум до 29 числа, чтобы не было сложностей в переводе средств, так как платежное поручение формируется только на следующий день», – напомнила Лариса Осипова, ведущий специалист-эксперт отдела организации персонифицированного учета ОПФР по Амурской области.

Участники программы государственного софинансирования пенсий должны ежегодно вносить на свой счет от двух до 12 тысяч рублей. При соблюдении этого условия на следующий год государство удваивает полученную сумму. Периодичность и суммы взносов каждый устанавливает сам. Получить вложения можно после выхода на пенсию. Суммы прибавки бывают более чем существенными.

Находясь на заслуженном отдыхе, пенсионеры могут продолжать участие в программе. В этом случае снова получить удвоенную выплату они смогут не ранее чем через пять лет.

С начала действия программы госсофинансирования пенсий, ее участниками стали более 82 тысяч амурчан. В общей сложности, на свою будущую пенсию они внесли почти 450 миллионов рублей, из них в 2017 году – более 26,5 миллиона рублей.