Приамурье не вошло в список дальневосточных регионов, которые поощрило правительство

Правительство России выделило 4,3 миллиарда рублей пяти дальневосточным регионам, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий. Поощрение не получили Амурская, Сахалинская области, Еврейская автономная область и Хабаровский край.

Республика Саха (Якутия) получила более 2,5 миллиарда рублей, Камчатский край – 0,7 миллиарда, Чукотский автономный округ – 0,4 миллиарда, Магаданская область – 0,37 миллиарда, Приморский край – 0,2 миллиарда рублей.

Поддержка от государства предоставляется бюджетам 40 российских субъектов в целях стимулирования темпов их социально-экономического развития. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«В этом году количество регионов, которые будут поощряться, увеличено с 20 до 40, то есть в два раза, а общий объем грантов вырос с пяти до 20 миллиардов рублей. Если говорить о лидерах 2016 года, то по итогам этого периода ими были признаны Якутия, Татарстан, Московская область, Красноярский край, Ростовская область. Гранты, которые в этом случае выплачиваются, – хороший стимул двигаться дальше, увеличивать темпы развития», – отметил Дмитрий Анатольевич.

«Пять регионов Дальнего Востока вошли в число сорока лучших регионов по социально-экономическому развитию территорий. Дальний Восток – задача большая, сложная. Началось развитие. Стало получаться. Дальше нужно продолжать работать не менее целеустремленно и энергично», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Эти средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и на повышение заработной платы», – прокомментировал поощрение глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

Минвостокразвития сообщает, что 27 ноября 2017 года глава правительства России подписал внесение изменений в правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий. В частности, количество поощряемых субъектов Федерации увеличено с 20 до 40. Размер гранта будет определяться с учетом численности населения и индекса бюджетных расходов региона. Цель принятых решений – стимулирование деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации по поддержанию высокой динамики социально-экономического развития территорий.