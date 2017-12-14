Покрышки, CD-диски, бутылки: благовещенские школьники мастерят ели к Новому году

Благовещенск с каждым днем все больше преображается к Новому году. Елки, гирлянды, снеговики – горожане украшают улицы города, дворы и фасады зданий. Не остаются в стороне и учреждения образования. Ежегодно там проводят конкурсы на лучшие новогодние поделки.

Больше всего внимания привлекает к себе Алексеевская гимназия в районе Горького – Шевченко. У входа в здание ученики и родители выставляют необычные праздничные конструкции. В прошлом году школа, участвуя в городском конкурсе, смастерила снеговиков. В этом году полет фантазии не был ограничен. Главное – следовать новогодней тематике. Фотокорреспондент Амур.инфо запечатлел творчество учащихся, а директор школы рассказала о работах.

«Каждый год проходит городской конкурс-смотр на лучшее оформление территорий школ к Новому году. В прошлом году мы заняли первое место. В этом году итоги еще не подводили. Родители и дети мастерили вместе, для этого они собирались в школе в нерабочее время. Вначале мы провели внутренний конкурс между классами, а потом эти же работы выставили на городской конкурс. Участвовали младшие школьники и среднее звено. Выставили мы все работы в минувшие выходные, но еще кое-что доделываем и добавляем», – рассказала директор Алексеевской гимназии Ирина Сергеева.