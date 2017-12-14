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В Амурской области выросла добыча золота

В Амурской области выросла добыча золота
Фото: inzoloto.ru

За 11 месяцев 2017 года золотодобывающие предприятия Амурской области добыли больше золота, чем в прошлом году. Общий объем добычи составил 24 395 килограммов – почти на 3 692 килограмма (18 %) больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает NEDRADV.

Львиная доля объема – 16 215 килограммов – приходится на добычу рудного драгметалла. На россыпях удалось добыть 8 180 килограммов золота.

В 2017 году рудное и россыпное золото добывали более 50 предприятий. При этом локомотивом золотого производства Приамурья остаются рудники ГК «Петропавловск». До конца года компания планирует произвести не менее 12 тонн золота. Почти в 3,5 раза меньше – до 3 500 килограммов – рассчитывают добыть в АО «Прииск Соловьевский». В планах ГК «Приамурье» – добыча 950 килограммов драгметалла.

За 11 месяцев 2016 года на территории области было добыто 20 703 килограмма золота, из которых 13 640 килограммов рудного и 7 243 – россыпного. Всего по итогам 2016 года объем добычи драгметалла в Приамурье составил 22 037 килограммов.

Просмотров всего: 696

#экономика

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    наверно тысяч килограмм

  • Егорий

    Егорий
    3 часа назад

    Больше на 3,7 тонны, а не килограмма

  • Аксюта

    Аксюта
    3 часа назад

    Нам то что от этого? Мы как были дотационный регион,так и останемся в долгах непонятных...

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    Аксюта супер

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    примерно посчитал и получилось на 63,7 млр рублей добыто золота в Амурской области за 2017год . А куда наша страна потратила столько денег?

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    И кому от этого похорошело?

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    что область от этого имеет?

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Gelo

    И кому от этого похорошело?



    ну как бы мне неплохо от этого :)..отчасти, так сказать..

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    alex 3

    примерно посчитал и получилось на 63,7 млр рублей добыто золота в Амурской области за 2017год . А куда наша страна потратила столько денег?



    считай правильно и поймешь...

    как дитя, епта..

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    и да, насчет похорошело, очень многим кто с этим связан, но вам-то не перепало, вот и вы скулите тут..идите работать туда и вам похорошеет.. а может быть, и поможете кому потом...так что, хорошеет, как вы выразились, очень большому количеству людей..и не только в москве, но и тут, на месте добычи..

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    шифт пиши конкретнее

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Братеев

    шифт пиши конкретнее



    чего тебе еще конкретнее написать?..сколько намыли. сколько получили?..каков трудак в этом сезоне? сколько новой техники купили?..может тебе отчетность предоставить :)

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    и толку с этого ?

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    шифт-что область с этого имеет?

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Братеев

    шифт-что область с этого имеет?



    что положено, то и имеет...не меньше.

    вопрос в том. что вам не перепало, да?..:) так повторю, или поработай там, повысь еще добычу и поймешь

  • full

    full
    2 часа назад

    Shift

    и да, насчет похорошело, очень многим кто с этим связан, но вам-то не перепало, вот и вы скулите тут..идите работать туда и вам похорошеет.. а может быть, и поможете кому потом...так что, хорошеет, как вы выразились, очень большому количеству людей..и не только в москве, но и тут, на месте добычи..



    А если отключить от процесса Москву, не рациональнее для области будет?

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Аксюта

    Нам то что от этого? Мы как были дотационный регион,так и останемся в долгах непонятных...



    Еще скажи "мне то лично что с того". Ага.

    Страна стала чутка богачк. А Амурка часть страны. Или как? Как скаклы, типа отделимся от России и запануваем. Ну. Или Азербайджан. Станем вторыми эмиратами на нефти. Стали. И запанували. Ну.

    Лучше стране в целом, лучше и Амурке. Как части страны. А так, то да. Садочiк у хатi наше фсе

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    full

    Shift

    и да, насчет похорошело, очень многим кто с этим связан, но вам-то не перепало, вот и вы скулите тут..идите работать туда и вам похорошеет.. а может быть, и поможете кому потом...так что, хорошеет, как вы выразились, очень большому количеству людей..и не только в москве, но и тут, на месте добычи..



    А если отключить от процесса Москву, не рациональнее для области будет?



    Угу. Твои духовные братья отключили Москву. Тоже скакали "хватит москалив кормить". Так разбогатели...

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Братеев

    шифт-что область с этого имеет?



    Бери ширше. Що ты с этого маешь.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    full

    Shift

    и да, насчет похорошело, очень многим кто с этим связан, но вам-то не перепало, вот и вы скулите тут..идите работать туда и вам похорошеет.. а может быть, и поможете кому потом...так что, хорошеет, как вы выразились, очень большому количеству людей..и не только в москве, но и тут, на месте добычи..



    А если отключить от процесса Москву, не рациональнее для области будет?



    это не так просто сделать как тебе свой мозг отключить



  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    alex 3

    примерно посчитал и получилось на 63,7 млр рублей добыто золота в Амурской области за 2017год . А куда наша страна потратила столько денег?



    ты выручку от реализации посчитал, а затраты на то чтобы его добыть тебя не интересуют, да? либеральненько.....



  • alex 3

    alex 3
    54 минуты назад

    Shift
    Братеев

    шифт-что область с этого имеет?



    что положено, то и имеет...не меньше.

    вопрос в том. что вам не перепало, да?..:) так повторю, или поработай там, повысь еще добычу и поймешь


    высокая заработная плата некоторых работников, это конечно уже замечательно. НО , сколько процентов работающей в вашей отрасли людей, уже заработали на коттеджи, машины и позволяют себе иметь даже мотобайки? что то в Зее , городе золодобытчиков, я не заметил за эти 30 лет бума коттеджного строительства, зато выпало пообщаться с некоторыми старателями которых по окончании сезона кинули даже на те малые обещанные копейки.

  • Гыга

    Гыга
    17 минут назад

    alex 3

    Shift

    Братеев

    шифт-что область с этого имеет?


    что положено, то и имеет...не меньше.

    вопрос в том. что вам не перепало, да?..:) так повторю, или поработай там, повысь еще добычу и поймешь


    высокая заработная плата некоторых работников, это конечно уже замечательно. НО , сколько процентов работающей в вашей отрасли людей, уже заработали на коттеджи, машины и позволяют себе иметь даже мотобайки? что то в Зее , городе золодобытчиков, я не заметил за эти 30 лет бума коттеджного строительства, зато выпало пообщаться с некоторыми старателями которых по окончании сезона кинули даже на те малые обещанные копейки.






    О, как! Зея должна стать второй Рублевкой из-за того, что там золото добывают? Фига се, мечты. А много ли из Зеи работает на приисках? Чото думаю совсем мало, работа на прииске сезонная - 7-9 месяцев ты в тайге безвылазно. Таки на сезон город Зея опустевает, да? Все в тайгу уходят золото мыть, город 9 месяцев пустой стоит?

    Накалывают случается везде. Если чо. Велкам в прокуратуру, трудинспекцию. Согласился работать без договора? Кто тебе виноват в таком случае? А частенько бывает, что пробухал, а потом по деньгам рубанули. Но чел считает, что его накололи. При этом не пытается как-то решить вопрос, а чо его решать если сам виноват.

    И да. К примеру на Соловьевском прииске платят очень неплохо. Хз, как там у вана ваших приисках. А если в АГЦ с прииском в Тахтамыгде плотили плохо, то там и работали одни гасторбайтеры из Украины, из России почти ни кого небыло. За такие деньги наши не желали работать. Вывод? Если бы на зейских приисках платили плохо, то там бы или ни кто не работал, или работали бы гастеры из ближнего зарубежья

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    16 минут назад

    Shift

    Братеев

    шифт-что область с этого имеет?



    что положено, то и имеет...не меньше.

    вопрос в том. что вам не перепало, да?..:) так повторю, или поработай там, повысь еще добычу и поймешь



    Ага, не перепало, какой-то ушлёпок намывает ресурс, убивает природу, экологию и укладывает себе в карман, ну. не перепало. и ведь работает наймитом, и гордится тем. Ничего не создав в итоге, гордится тем, что выгребает.

  • alex 3

    alex 3
    12 минут назад

    Сергей Труш
    Shift

    Братеев

    шифт-что область с этого имеет?что положено, то и имеет...не меньше.



    вопрос в том. что вам не перепало, да?..:) так повторю, или поработай там, повысь еще добычу и поймешь



    Ага, не перепало, какой-то ушлёпок намывает ресурс, убивает природу, экологию и укладывает себе в карман, ну. не перепало. и ведь работает наймитом, и гордится тем. Ничего не создав в итоге, гордится тем, что выгребает.


    Сергей, а сколько миллиардов составляет весь годовой областной бюджет?

  • alex 3

    alex 3
    8 секунд назад

    Гыга
    alex 3

    Shift

    Братеев

    шифт-что область с этого имеет?


    что положено, то и имеет...не меньше.

    вопрос в том. что вам не перепало, да?..:) так повторю, или поработай там, повысь еще добычу и поймешь


    высокая заработная плата некоторых работников, это конечно уже замечательно. НО , сколько процентов работающей в вашей отрасли людей, уже заработали на коттеджи, машины и позволяют себе иметь даже мотобайки? что то в Зее , городе золодобытчиков, я не заметил за эти 30 лет бума коттеджного строительства, зато выпало пообщаться с некоторыми старателями которых по окончании сезона кинули даже на те малые обещанные копейки.






    О, как! Зея должна стать второй Рублевкой из-за того, что там золото добывают? Фига се, мечты. А много ли из Зеи работает на приисках? Чото думаю совсем мало, работа на прииске сезонная - 7-9 месяцев ты в тайге безвылазно. Таки на сезон город Зея опустевает, да? Все в тайгу уходят золото мыть, город 9 месяцев пустой стоит?

    Накалывают случается везде. Если чо. Велкам в прокуратуру, трудинспекцию. Согласился работать без договора? Кто тебе виноват в таком случае? А частенько бывает, что пробухал, а потом по деньгам рубанули. Но чел считает, что его накололи. При этом не пытается как-то решить вопрос, а чо его решать если сам виноват.

    И да. К примеру на Соловьевском прииске платят очень неплохо. Хз, как там у вана ваших приисках. А если в АГЦ с прииском в Тахтамыгде плотили плохо, то там и работали одни гасторбайтеры из Украины, из России почти ни кого небыло. За такие деньги наши не желали работать. Вывод? Если бы на зейских приисках платили плохо, то там бы или ни кто не работал, или работали бы гастеры из ближнего зарубежья


    Гыга. Зея уже десятилетиями существует как город временщиков, гастербайтеров, сезонников и шабашников.А ведь когда то туда приезжали со всей страны , что бы не только работать , но и жить! А кто ни будь сейчас задумывался в Москве, что бы этот город сделать снова, городом где человек захочет не только приехать и сорвать бабла(кстати, если ты простой рабочий или инженер , то сорвать бабла сейчас скорее всего тоже не получится, ни кто "лишнего" простым людям платить не собирается) , а приехать, сорвать бабла построить там дом на это бабло и остаться там жить. А там ведь есть все для этого природные условия! Только за эти 30 лет сделано все, что бы оттуда уехали учителя и врачи, ИТР, что бы там убили все дороги , закрыли общественные учреждения, что в совке были сделаны, что бы там погибло все сельское хозяйство, короче остались одни "аборигены" и еще немного энергетиков.

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