В Амурской области выросла добыча золота

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Львиная доля объема – 16 215 килограммов – приходится на добычу рудного драгметалла. На россыпях удалось добыть 8 180 килограммов золота.

В 2017 году рудное и россыпное золото добывали более 50 предприятий. При этом локомотивом золотого производства Приамурья остаются рудники ГК «Петропавловск». До конца года компания планирует произвести не менее 12 тонн золота. Почти в 3,5 раза меньше – до 3 500 килограммов – рассчитывают добыть в АО «Прииск Соловьевский». В планах ГК «Приамурье» – добыча 950 килограммов драгметалла.

За 11 месяцев 2016 года на территории области было добыто 20 703 килограмма золота, из которых 13 640 килограммов рудного и 7 243 – россыпного. Всего по итогам 2016 года объем добычи драгметалла в Приамурье составил 22 037 килограммов.