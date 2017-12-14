Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:38 0

В Белогорске иномарка сбила женщину-пешехода (видео)

В Белогорске иномарка сбила женщину-пешехода (видео)

13 декабря женщина попала под колеса автомобиля в Белогорске. Авария произошла на улице Северной в 16:30. Видео с места дорожно-транспортного происшествия попало в Интернет.

45-летняя женщина решила сократить путь и переходила проезжую часть в неустановленном месте неподалеку от пешеходного перехода. Ее не заметил водитель автомобиля Toyota Ipsum и сбил.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. С места ДТП ее с различными травмами увезли в больницу.

Видео: DTP_Belogorsk

Просмотров всего: 1184

#ДТП

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 32

В Благовещенске женщина-водитель проехала ребенку по ноге и скрылась
Происшествия 19

Два человека серьезно пострадали в ДТП в Благовещенске
Происшествия

В Благовещенске попал под машину 8-летний мальчик
Происшествия 12

Иномарка влетела в здание администрации Благовещенского района (видео)