В Белогорске иномарка сбила женщину-пешехода (видео)

13 декабря женщина попала под колеса автомобиля в Белогорске. Авария произошла на улице Северной в 16:30. Видео с места дорожно-транспортного происшествия попало в Интернет.

45-летняя женщина решила сократить путь и переходила проезжую часть в неустановленном месте неподалеку от пешеходного перехода. Ее не заметил водитель автомобиля Toyota Ipsum и сбил.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. С места ДТП ее с различными травмами увезли в больницу.

Видео: DTP_Belogorsk