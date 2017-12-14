В Белогорске иномарка сбила женщину-пешехода (видео)
13 декабря женщина попала под колеса автомобиля в Белогорске. Авария произошла на улице Северной в 16:30. Видео с места дорожно-транспортного происшествия попало в Интернет.
45-летняя женщина решила сократить путь и переходила проезжую часть в неустановленном месте неподалеку от пешеходного перехода. Ее не заметил водитель автомобиля Toyota Ipsum и сбил.
Пострадавшей потребовалась помощь медиков. С места ДТП ее с различными травмами увезли в больницу.
Видео: DTP_Belogorsk
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