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Ольга Петайчук: спасибо Мелюкову за беспокойство обо мне

Ольга Петайчук: спасибо Мелюкову за беспокойство обо мне

Газовики и нефтяники, зашедшие в Амурскую область, платят НДФЛ за руководителя, уборщицу и водителя, заявила депутат областного заксобрания Ольга Петайчук. О недовольстве бюджетом Амурской области на 2018 год и о конфликте с мэром Белогорска она рассказала в программе «Простые вопросы».

Ольга Сергеевна заявила, что ее и ряд других депутатов не устраивают подходы к формированию бюджета. «Мы не видим результатов исполнения, точнее, тех моментов, которые, возможно, повлияли негативно. Мы не видим анализа негативных последствий», – сказала депутат.

Также она пожаловалась на проблемы взаимодействия с исполнительной властью. Депутаты предлагали создать реестр недостроенных объектов, таких как горнолыжная база в селе Натальино, в которую было вложено 38 миллионов рублей. Но, по словам Ольги Петайчук, никому не интересно, куда ушли деньги.

«Второй момент: наш коллега Сергей Приходько говорил о том, что структурные подразделения больших организаций, которые пришли к нам – газовики, нефтяники, – платят НДФЛ со своей налогооблагаемой базы, которая находится в Амурской области. Он же говорил о том, что какие-то определенные структурные подразделения регистрируются в Амурской области, два–три человека – руководитель, уборщица, водитель – и все. Основная часть людей – приезжие, то есть база НДФЛ не соответствует заявленным направлениям, объемам», – рассказала Ольга Сергеевна.

Сравнивая бюджеты Приамурья и Хабаровского края, депутат заметила, что амурский бюджет профицитный, а у хабаровчан – дефицитный. Зато прожиточный минимум там у пенсионеров примерно на две тысячи рублей выше, чем в Амурской области. В Хабаровском крае оказались готовы доплачивать из бюджета.


«У нас сделали так, чтобы не платить, зато на остальные направления, которые вообще не были заложены в бюджете, у нас деньги легко находятся. Например, дольщики. Людей по-человечески жалко, но мы говорим о бюджете и о деньгах. В свое время они вложили деньги в рискованное предприятие, надо было отдавать себе отчет, куда вкладывать деньги», – считает Ольга Петайчук.

Она согласна с тем, что людям нужно помочь, но не понимает, откуда на это нашлись деньги. В областном правительстве ей и другим депутатам сказали, что область получила незапланированные доходы, но какие именно – не назвали. Ольга Сергеевна считает, что деньги разумнее было бы потратить на медицину, которая, по ее мнению, в Приамурье находится в катастрофическом состоянии.

«В этом году была проездом в Стойбе, и мне показали крышу – она упала вместе с шифером на пол палаты. В кабинете гинеколога, как и в других двух-четырех, потолок держится на подпорках», – привела примеры депутат.

Недовольство Ольги Петайчук вызывает также и то, что на внутренний туризм не заложили средства. «Я считаю, что туризм – это не только шопинг и город Благовещенск, это вся Амурская область с ее красотами: тайгой, реками. Надо развивать туризм всей Амурской области. Второй год в моем присутствии ничего не выделяется на эту отрасль», – заявила Ольга Сергеевна.

В интервью также был поднят вопрос выделения из бюджета 25 миллионов рублей на строительство ФОКа имени Солнечникова в Белогорске. Ольга Петайчук считает, что руководству Белогорска не нужно было строить такой огромный ФОК, чтобы потом брать на это деньги из областного бюджета. «Да, наверное, он правильно делает для Белогорска, получая деньги из бюджета. А остальные?» – задается вопросам депутат заксобрания.

В ходе разгоревшегося в СМИ и Интернете конфликта глава администрации Белогорска Станислав Мелюков заявил, что Ольге Петайчук нужно лечить голову. Депутат сказала, что не считает это оскорблением. «В моем возрасте уже всем пора лечить голову, мне 52 года – это нормальный возраст, когда всем пора заботиться о своем здоровье, – с улыбкой ответила она. – Спасибо Мелюкову за беспокойство обо мне. Что обижаться на глупости?».

Но, поскольку со стороны мэра Мелюкова – это не первый выпад, Ольга Сергеевна, скорее всего, подаст в суд, чтобы «остановить этот процесс».

Полностью посмотреть или прочитать интервью с депутатом Петайчук можно на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

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#Белогорск #заксобрание #областная власть

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Храмовник

    Храмовник
    4 часа назад

    Пожалуйста Ольга

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    4 часа назад

    Не являясь сторонником ЛДПР и ее, согласен все-таки с ее суждениями!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Очень обстоятельно о том, ЧЕМ ЖЕ в самом деле занимается мэр Мелюков на Горсовете, что говорит и что не показывает его жена-депутат в новостях, котоыре оплачены ей за счёт налогов Белогорцев, за освещение деятельности её мужа - мэра.

    ЛДПР против ПРОДАЖИ ФОКа или, Почему белогорские единороссы не верят губернатору

    По различным причинам отсутствовали депутаты Виталий Бардаш, Евгений Рудой, Николай Древаль, Алексей Каменев и Георгий Попов.

    Первым вопросом на повестке дня был вопрос о принятии в первом чтении бюджета 2018 года и планового периода 2019 и 2020 годов.

    За принятие бюджета проголосовало 20 нардепов, трое депутатов Наталья Михайлова, Борис Стрельский и Геннадий Голубев проголосовали против.

    - Вообще, я не знаю. И комментировать-то нельзя, но что-то у ЛДПР у нас — что на областном уровне, что на местном мода пошла не голосовать за бюджет, — сказала Виктория Гратий.

    - Они ж его «не пилят», вот и не голосуют, — вставил свое слово депутат Дмитрий Осипов.

    - Правильно сказано, вы его «пилите», — ответил на это депутат Борис Стрельский (ЛДПР).

    Вторым на повестку дня был вынесен вопрос о внесении вопроса в программу приватизации городского имущества на этот год. К продаже предлагались помещения недостроенного еще ФОКа: детского бассейна, буфета, сауны, медицинского блока, тренажерного зала и других площадью 1585,5 кв.м. За продажу этих объектов планируют выручить около 72 миллионов рублей.

    Докладчиком по этому вопросу выступил председатель КИО Администрации города, который сказал, что юристы администрации пришли к выводу, что нужно заключать инвестиционный договор, который рассматривается также, как договор купли-продажи будущей вещи.

    - Я понимаю, что строить ФОК бесконечно за собственные деньги нельзя, да и неправильно, наверное, — обратилась к докладчику депутат Наталья Михайлова. – Но, тем не менее, в ноябре появилась информация во всех областных информационных агентствах, в которой Глава Приамурья сообщил, что были проведены переговоры с «Газпромом», и белогорский ФОК включили в перечень объектов для взаимодействия с ним. Так, может быть, в связи с данной перспективой и нет смысла включать в перечень продажи объекты, некоторые из которых будут в дальнейшем приносить прибыль? Мы понимаем, что посещение детского бассейна, сауны – они не будут бесплатными, и будет взиматься какая-то плата. Но эта плата будет взиматься либо в карман частного инвестора, либо в муниципалитет и расходоваться на содержание самого ФОКа. Не преждевременно ли решение о продаже?

    - Первый раз вижу, что ЛДПР верит губернатору, — не преминул вставить свою реплику Дмитрий Осипов.

    По обыкновению, отвечать на вопрос стал не докладчик, а присутствующий на заседании глава. Он сказал, что ситуация с Газпромом не совсем однозначная, и губернатор не назвал год, в котором Газпром будет финансировать ФОК.

    - Мною принято решение, что дожидаться того, как Газпром включит наш объект в свое соглашение в каком-то году, нет никакого смысла. Поэтому решение принято 7 ноября 2018 года его открыть, — безапелляционно заявил он.

    На вопрос депутата Бориса Стрельского о мнении прокуратуры по этому поводу, было сообщено, что прокуратура не направляла по этому вопросу заключение в Белогорский городской Совет народных депутатов, потому что для дачи заключения прокуратуре нужно больше, чем полдня.

    - Вопрос является важным для Белогорска – идет речь о распоряжении муниципальной собственности, ее приватизации, — отметила прокурорский работник.

    Депутат Вячеслав Остапенко спросил у главы, с чем связана дата окончания стройки.

    - Я так решил, сдать его к 7 ноября 2018 года, — ответил на это Станислав Мелюков. — В этот день будет ровно 10 лет, как Станислав Юрьевич официально приступил к выполнению своих обязанностей. Хочу в этот день искупаться в бассейне в костюме.

    Игорь Песочинский от фракции КПРФ вынес на Совет поправку об исключении из объекта продажи детского бассейна. Но его поправка не набрала необходимого количества голосов – за нее проголосовали лишь 7 человек.

    Когда перешли к голосованию по всему решению, то против продажи объектов ФОКа проголосовали присутствовавшие на заседании члены фракции ЛДПР – Наталья Михайлова, Борис Стрельский, Геннадий Голубев, а также коммунист Геннадий Ежевский. Еще один член фракции КПРФ – Игорь Песочинский воздержался от принятия данного решения.

    Фракция «Справедливой России» в лице Светланы Поносовой и Руслана Горбунцова голосовали «за». Так же за продажу объектов ФОКа проголосовали все присутствовавшие депутаты фракции «Единая Россия»: Юрий Олейник, Ольга Осетрова, Ольга Гусарова, Вячеслав Остапенко, Елена Гладышева. Юрий Симоненко, Наталия Самохина, Михаил Филиппов, Виктория Гратий, Елена Мелюкова, Дмитрий Осипов, Владимир Сидоренко, Сергей Соколов, Владимир Кейт, Александр Башун и Роман Марасанов.

    По третьему вопросу повестки дня – назначению публичных слушаний по изменению и внесению дополнений в Устав города Белогорска – депутаты проголосовали единогласно, определив их проведение на 17 января 2018 года.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    героическая женщина

  • pacificstrong

    pacificstrong
    2 часа назад

    "Я не обиделась , но в суд подаю " - вся ссуть лдпр

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    pacificstrong

    "Я не обиделась , но в суд подаю " - вся ссуть лдпр



    вся суть комментатора в твоём комментарии. Суд и обиделась это суть разное. понял?

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Так она сама себе противоречит

    Если она СОГЛАСНА с тем, что в ее возрасте(как она сказала ей 52 года) все уже пора лечиться

    То в чем заключается сведения не соответсвующие действительности

    Вы бы прежде чем кидаться фразами о судах подумали бы, что такое иски в рамках дефиниции-что это такое?

    Несете БРЕД

    Хоть бы проконсультировались с юристами перед тем, как что то ПУБЛИЧНО утверждать

    В этом то и заключается политический БРЕД местных ЛДПровцев

    Нахватались фраз по верхам а куда их приткнуть под видом депутатской деятельности не знаете

    вот и выглядит очень даже ГЛУПО со стороны

    А Мелюков вас и в суде уделает-будет вообще тогда смешно

    Подали и проиграли))))))

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Все правильно сказала

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Мелюкова в стайку...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    для Йуриста-юмориста, который в очередной раз показывает себя безответственным наймитом, которому плевать на здравый смысл.

    Оби́да — несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванная этим отрицательно окрашенная эмоция. Включает в себя переживание гнева к обидчику и жалости к себе в ситуации, когда ничего уже невозможно поправить.

    Делова́я репута́ция — нематериальное благо, которое представляет собой оценку деятельности лица (как физического, так и юридического) с точки зрения его деловых качеств.

    я думаю, Ольга Сергеевна говорила об этом. Обиды нет. Она отлично понимает, что обижаться на обиженных - глупость.

  • Baska

    Baska
    16 минут назад

    Не корректно для руководителя опускаться до уровня оскорбления. Тем более женщины и тем более народного избранника! Тем самым он оскорбил людей, которые за нее голосовали. Фу ему.

  • Альтер

    Альтер
    5 минут назад

    Для депутатов который специализируются во всем и всегда))))

    Ты в суде тоже погугли со своей подругой, которая будет выступать в роли истца))))

    Приди в суд и скажи-вот мол гугл нам был в помощь мы так иск и написали))))

    Тебе и твоим друзьям по партии бесплатно (как категории у которых видать даже в штате юриста нет. ну или есть, но тогда он такой же как и вы)-при защите исков по дефиниции истцу следует доказать три факта

    1-что информация распространена

    2-что она порочит деловую репутацию истца(то есть надо еще доказать наличие репутации)

    3-что она не соответствует действительности

    если истец сам утверждает, что в возрасте ее уже ВСЕМ (читаем достигшим ее возраста) в принципе надо идти к врачу-то в чем не соответствие информации распространенной Мелюковым о том, что ей надо обратиться к врачу не соответсвует действительности, если она сама же в ином СМИ признает этот факт?

    И в принципе подобного рода вещи должны быть известны любому студенту журналисту получившему образование в области СМИ)))))))

    И если уж говорить о "здравом смысле" то наверное

    Во-первых-надо иметь вообще СМЫСЛ того, что ты делаешь

    Во-вторых надо, чтобы этот смысл был ЗДРАВЫМ

    У вас отсутствует и первое и тем более второе

    И когда вы тявкаете, то люди уже даже и не смеются, потому как маленькая собачка всегда создает видимость агрессии от своего собственного страха

    По улицам Слона водили, Как видно напоказ - Известно, что Слоны в диковинку у нас

    - Так за Слоном толпы зевак ходили. Отколе ни возьмись, навстречу Моська им. Увидевши Слона, ну на него метаться,

    И лаять, и визжать, и рваться, Ну, так и лезет в драку с ним.

    "Соседка, перестань срамиться, - Ей шавка говорит, — тебе ль с Слоном возиться?

    Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперед

    И лаю твоего совсем не примечает".

    - "Эх, эх! — ей Моська отвечает, - Вот то-то мне и духу придает,

    Что я, совсем без драки, Могу попасть в большие забияки.

    Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"

  • Альтер

    Альтер
    3 минуты назад

    Baska

    Не корректно для руководителя опускаться до уровня оскорбления. Тем более женщины и тем более народного избранника! Тем самым он оскорбил людей, которые за нее голосовали. Фу ему.



    Лично за нее (в отличии от Мелюкова)-НИКТО НЕ ГОЛОСОВАЛ

    Голосовали за Жирика и списком прошла тетенька))))))

    Да и не против она сама признать тот факт, что ей лечиться надо в силу возраста-сама же и сказала в ПВ

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