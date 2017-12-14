Ольга Петайчук: спасибо Мелюкову за беспокойство обо мне

Ольга Сергеевна заявила, что ее и ряд других депутатов не устраивают подходы к формированию бюджета. «Мы не видим результатов исполнения, точнее, тех моментов, которые, возможно, повлияли негативно. Мы не видим анализа негативных последствий», – сказала депутат.

Также она пожаловалась на проблемы взаимодействия с исполнительной властью. Депутаты предлагали создать реестр недостроенных объектов, таких как горнолыжная база в селе Натальино, в которую было вложено 38 миллионов рублей. Но, по словам Ольги Петайчук, никому не интересно, куда ушли деньги.

«Второй момент: наш коллега Сергей Приходько говорил о том, что структурные подразделения больших организаций, которые пришли к нам – газовики, нефтяники, – платят НДФЛ со своей налогооблагаемой базы, которая находится в Амурской области. Он же говорил о том, что какие-то определенные структурные подразделения регистрируются в Амурской области, два–три человека – руководитель, уборщица, водитель – и все. Основная часть людей – приезжие, то есть база НДФЛ не соответствует заявленным направлениям, объемам», – рассказала Ольга Сергеевна.

Сравнивая бюджеты Приамурья и Хабаровского края, депутат заметила, что амурский бюджет профицитный, а у хабаровчан – дефицитный. Зато прожиточный минимум там у пенсионеров примерно на две тысячи рублей выше, чем в Амурской области. В Хабаровском крае оказались готовы доплачивать из бюджета.







«У нас сделали так, чтобы не платить, зато на остальные направления, которые вообще не были заложены в бюджете, у нас деньги легко находятся. Например, дольщики. Людей по-человечески жалко, но мы говорим о бюджете и о деньгах. В свое время они вложили деньги в рискованное предприятие, надо было отдавать себе отчет, куда вкладывать деньги», – считает Ольга Петайчук.

Она согласна с тем, что людям нужно помочь, но не понимает, откуда на это нашлись деньги. В областном правительстве ей и другим депутатам сказали, что область получила незапланированные доходы, но какие именно – не назвали. Ольга Сергеевна считает, что деньги разумнее было бы потратить на медицину, которая, по ее мнению, в Приамурье находится в катастрофическом состоянии.

«В этом году была проездом в Стойбе, и мне показали крышу – она упала вместе с шифером на пол палаты. В кабинете гинеколога, как и в других двух-четырех, потолок держится на подпорках», – привела примеры депутат.

Недовольство Ольги Петайчук вызывает также и то, что на внутренний туризм не заложили средства. «Я считаю, что туризм – это не только шопинг и город Благовещенск, это вся Амурская область с ее красотами: тайгой, реками. Надо развивать туризм всей Амурской области. Второй год в моем присутствии ничего не выделяется на эту отрасль», – заявила Ольга Сергеевна.

В интервью также был поднят вопрос выделения из бюджета 25 миллионов рублей на строительство ФОКа имени Солнечникова в Белогорске. Ольга Петайчук считает, что руководству Белогорска не нужно было строить такой огромный ФОК, чтобы потом брать на это деньги из областного бюджета. «Да, наверное, он правильно делает для Белогорска, получая деньги из бюджета. А остальные?» – задается вопросам депутат заксобрания.

В ходе разгоревшегося в СМИ и Интернете конфликта глава администрации Белогорска Станислав Мелюков заявил, что Ольге Петайчук нужно лечить голову. Депутат сказала, что не считает это оскорблением. «В моем возрасте уже всем пора лечить голову, мне 52 года – это нормальный возраст, когда всем пора заботиться о своем здоровье, – с улыбкой ответила она. – Спасибо Мелюкову за беспокойство обо мне. Что обижаться на глупости?».

Но, поскольку со стороны мэра Мелюкова – это не первый выпад, Ольга Сергеевна, скорее всего, подаст в суд, чтобы «остановить этот процесс».

Полностью посмотреть или прочитать интервью с депутатом Петайчук можно на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».