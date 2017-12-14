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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: литературному альманаху «Амур» 15 лет

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: литературному альманаху «Амур» 15 лет

В четверг, 14 декабря, в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема выпуска: «Литературному альманаху "Амур" 15 лет».

О том, как всё начиналось и что ждет читателя в выпуске под номером 16, расскажет главный редактор альманаха, заведующий кафедрой литературы БГПУ, профессор, доктор филологических наук Александр Урманов. Ведущий – Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов. Вечером в эфир выйдут Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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