Фермер из Благовещенского района будет разводить племенных индюков

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В Благовещенском районе может появиться ферма по разведению племенных индюков и перепелок. Разводить породистых птиц планирует фермер из села Удобное. Получив грантовую поддержку амурского правительства, птицевод обратился к специалистам областного управления ветеринарии и племенного животноводства.

«Индюками и перепелками для получения продукции птицеводства фермер занимается не первый год. По его словам, проблем со сбытом не возникает. Сейчас на средства гранта он планирует расширить свое хозяйство и завезти уже племенных птиц – белых индюков породы Виктория – в количестве 600 яиц из селекционно-генетического центра Ставропольского края», – рассказала начальник отдела племенного животноводства амурского ветуправления Елена Талалай.

Всего с начала декабря за консультацией и помощью к специалистам амурского управления ветеринарии и племенного животноводства обратились шесть фермеров, получивших гранты областного минсельхоза. Пятеро из них – из Бурейского, Октябрьского, Ивановского и Мазановского районов – занимаются молочным животноводством и на средства грантов планируют купить племенной скот. Предпочтение при этом отдается популярным в области красно-пестрой и черно-пестрой породам. Специалисты управления не только дают консультации начинающим животноводам, но и помогают найти и выбрать подходящих племенных животных.

«На сегодняшний день от амурских получателей грантов есть заявки на породистых нетелей, телок и быков-производителей. Всех животных будем подбирать в племенных хозяйствах Приамурья. Это даст возможность фермерам серьезно сэкономить на доставке из другого региона», – отметил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов.

В начале декабря гранты областного минсельхоза на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих хозяйств получили шесть амурчан. На эти цели было выделено 20 миллионов рублей.