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Двух амурчан подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов

Двух амурчан подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов
Фото: пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области

Полицейские Михайловского района возбудили два уголовных дела за незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Из незаконного оборота изъяли ружья, самодельные пистолеты и даже снаряды от авиационных пушек.

Оружие и боеприпасы сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области изъяли у двух жителей Константиновки еще в начале ноября. У мужчины 1993 года рождения хранились три охотничьих ружья, один обрез ружья марки ИЖ-58 12 калибра, более 20 патронов и две жестяные банки с порохом общей массой более 120 граммов.

На следующий день другой сельчанин 1978 года рождения свои запасы выдал добровольно. У него оказалось более 15 патронов, два самодельных пистолета и три снаряда от автоматических авиационных пушек.

По обоим случаям оперативники межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» возбудили уголовные дела. В отношении молодого человека по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», а в отношении его старшего товарища – по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Евгений85

    Евгений85
    4 часа назад

    человек сдал оружие добровольно, а на него уголовное дело завели. жизнь можно сказать испоганили

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