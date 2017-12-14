Одну из лучших семей России наградили литровым термосом: обзор прессы

Фото: www.perm.aif.ru

Путин подарил девочке из Удмуртии пианино; учитывая приближение ЧМ по футболу, в отелях России подскочили цены до 100 тысяч рублей за номер; нянечка в Якутии усмиряла детей скотчем. О чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Для начала «Известия», где я прочел о том, что российский лидер Владимир Путин сделал школьнице из Удмуртии подарок, о котором та могла лишь мечтать. Минувшим летом девочка по имени Полина Кривей написала главе государства письмо, в котором попросила оказать ей помощь в приобретении музыкального инструмента. Письмо школьницы – спасибо Почте России – дошло до адресата. Владимир Владимирович прочёл его и решил подарить талантливой воспитаннице музыкальной школы электрическое пианино.

Был бы я маленьким, я бы думал, президент России и Дедушка Мороз – это одно и то же.

Вам статья

Далее «Аргументы неделi», рассказывающие о том, что в российских городах, которые летом 2018 года будут принимать чемпионат мира по футболу, владельцы отелей взвинтили цену. Стоимость номеров в июле 2018 года возросла до 100 тысяч. Правда, рублей.

Сейчас номер в часе езды от центра Волгограда стоит 2,5 тысячи рублей, а в июне 2018-го – уже 100 тысяч. А в Ростове-на-Дону за неделю в отеле просят полмиллиона рублей.

И это несмотря на то, что правительство издало указ, регламентирующий стоимость проживания в гостиницах в период проведения соревнований. Но кто у нас чтит указы, особенно правительства?

Не пропусти

Читаем «Российскую газету». Интересного много, в том числе и о том, что Трамп подписал новую космическую директиву, согласно которой возобновятся полеты на Луну. А Япония объявила о своем присоединении к лунной программе США. Просматривается военная направленность этой программы.

Или вот еще пишут о том, что в одном из якутских детсадов нянечка заклеивала детям скотчем рты, чтобы не шумели. А что, скотч для того и создавали, чтобы скреплять. Очень удобное подручное средство.

Но мне бросилась в глаза заметка, о которой хочу рассказать подробнее.

Полный абзац

Под заголовком «У чиновников свой кастинг» прочтите о многодетной семье Щукиных из Сосногорска (Республика Коми). Родители – Лариса и Валерий – работают на заводе. У супругов 9 детей – трое взрослых, остальные – школьники. Месяц назад семья стала лауреатом Всероссийского конкурса «Семья года». Но в Москву поехать не смогли: своих денег не было, а оплачивать проезд и проживание им никто не собирался.

Семью поощрили в Сыктывкаре. Вручили диплом и термос. За 600 рублей.

На посошок

«Амурская правда» сегодня рассказывает о том, что гимназия № 1 Благовещенска признана одной из лучших в стране. У меня это сообщение не может не вызвать чувства гордости, поскольку я окончил это учебное заведение, правда, в тот период, когда оно было обычной школой. Девиз школы в нас въелся с первого класса: «Первая – во всём первая!».

Еще о чем в «Амурке». Еще – о том, что готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым россияне смогут сами наказывать тех, кто нарушает ПДД. Тех самых автохамов. Правда, битой или простой дубиной все-таки пользоваться еще нельзя. А так иной раз хочется, да?