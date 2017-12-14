От 13 до 28 градусов мороза в дневные часы: прогноз погоды в Приамурье на 14 декабря

Фото: www.vipklinker.com.ua

В Амурской области 14 декабря установится переменная облачность, местами – преимущественно в восточных районах – пройдет слабый снег. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура составит 13…18 градусов ниже нуля, местами в Тындинском и Сковородинском районах – минус 23…28.

В Благовещенске рано утром за окном было 16 градусов мороза. Днем в городе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Термометры покажут 13…15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL