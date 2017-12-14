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Госдума ужесточила наказания за издевательства над животными

Госдума ужесточила наказания за издевательства над животными
Фото: Уголовное право в России

Депутаты госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который ужесточает наказания за жестокое обращение с животными, сообщает РИА Новости. Принять нововведения могли еще 7 лет назад. Но после первого чтения документ отправили «в стол».

Согласно новому законопроекту, за издевательства над братьями нашими меньшими из хулиганства или корыстных побуждений можно лишиться свободы на три года. Также предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы. Сейчас максимальное наказание – ограничение свободы на год либо арест на полгода.

На пять лет можно отправиться за решетку за истязания животных группой лиц или по предварительному сговору. Сейчас максимальное наказание – два года лишения свободы. Кроме того, на живодера могут наложить штраф до 300 тысяч рублей либо приговорить к исправительным или принудительным работам.

За издевательства над животными в присутствии несовершеннолетних, а также применение садистских методов наказание ужесточается до пяти лет лишения свободы.

Наказание до пяти лет тюремного заключения предусматривает новый закон за убийство нескольких животных и трансляцию этого в Интернете.

За незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биоресурсов предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы и крупный штраф до двух миллионов рублей.

Ужесточить наказание живодерам депутаты уже пытались. В 2010 году осенью законопроект вносили в нижнюю палату парламента. Его одобрили в марте 2011, но дальше дело так и не пошло. Снова к этой теме вернулись после того, как Владимир Путин подчеркнул важность законопроекта.

За ужесточение наказания живодерам в обществе высказывались не раз. В марте 2017 года Благовещенск присоединился ко всероссийскому митингу в защиту животных.

Большой общественный резонанс получила история двух хабаровских живодерок. Студентки жестоко и изощренно издевались над животными, которых брали из приютов и добрых рук, а фото расчлененных трупов выкладывали в Интернет. Обеих подруг и их знакомого отправили за решетку.

Просмотров всего: 706

#животные #закон #интернет #митинги #происшествия #студенты

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Кто бы наказал Госдуму за издевательские,антинародные законы,за бардак в стране и коррупцию...

  • Max412

    Max412
    4 часа назад

    Фото к статье поменяйте - не соответствует смыслу статьи. Речь идет об ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ над животными. Кстати в просвещенной Европе длительный выгул собак на поводке тоже считается издевательством, а усыпление не востребованных собак из приюта не считается.

  • Евгений85

    Евгений85
    4 часа назад

    ну все, живодеры берегись. у меня в школе в г классе была компашка которая занималась такими делами по вечерам. безнаказанными остались. сейчас наверно у всех дети, семьи

  • снежная дама

    снежная дама
    4 часа назад

    Наконец-то!

  • dov3337

    dov3337
    3 часа назад

    Наконец.....

    Еще бы люди добрее стали,один собьет животное-он плохой!А второй увидит это и не остановится помочь животному-он вроде как добрый! "ТЫ" получаешься такой же соучастник!

  • dov3337

    dov3337
    3 часа назад

    Уровень сознания общества отражается в отношении этого общества к животным,природе.Вроде бы казалось "какая мелочь" эти животные или выброшенный мусор в лесу,но только духовно богатый человек способен понять эти тонки вещи и не причинить зла.

    Все что требуется от человека ,это не причинять зла.

  • Бивис

    Бивис
    3 часа назад

    а за выгул собак без поводка и намордника и закакивания ими близлежащих территорий тоже нужно ужесточить наказание

  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    наконец то родили, теперь бы еще и парочку показательных процессов, может кто то и одумается.

  • full

    full
    2 часа назад

    В связи с этим вопрос - а человек - животное?

  • dov3337

    dov3337
    2 часа назад

    ЖИВО́ТНОЕ

    Средний род

    1.

    Живое существо, обладающее способностью двигаться и чувствовать (в отличие от представителей другого отдела органического мира — растений).

    "Домашние животные"

    ЧЕЛОВЕ́К

    1.

    Живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда.

    "Ч. — это звучит гордо"

  • full

    full
    2 часа назад

    dov3337

    ЖИВО́ТНОЕ Средний род 1. Живое существо, обладающее способностью двигаться и чувствовать (в отличие от представителей другого отдела органического мира — растений). "Домашние животные" ЧЕЛОВЕ́К 1. Живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. "Ч. — это звучит гордо"



    Ну, и что здесь с человеком не так?

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    full

    В связи с этим вопрос - а человек - животное?



    Только гопники, братки всякие, воры, блатные...ауе дырявое.

  • dov3337

    dov3337
    53 минуты назад

    full

    dov3337

    ЖИВО́ТНОЕ Средний род 1. Живое существо, обладающее способностью двигаться и чувствовать (в отличие от представителей другого отдела органического мира — растений). "Домашние животные" ЧЕЛОВЕ́К 1. Живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. "Ч. — это звучит гордо"



    Ну, и что здесь с человеком не так?



    Вы же задали вопрос : "человек-это животное ?"

    Вот Вам ответ!

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