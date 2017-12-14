Госдума ужесточила наказания за издевательства над животными

Фото: Уголовное право в России

Согласно новому законопроекту, за издевательства над братьями нашими меньшими из хулиганства или корыстных побуждений можно лишиться свободы на три года. Также предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы. Сейчас максимальное наказание – ограничение свободы на год либо арест на полгода.

На пять лет можно отправиться за решетку за истязания животных группой лиц или по предварительному сговору. Сейчас максимальное наказание – два года лишения свободы. Кроме того, на живодера могут наложить штраф до 300 тысяч рублей либо приговорить к исправительным или принудительным работам.

За издевательства над животными в присутствии несовершеннолетних, а также применение садистских методов наказание ужесточается до пяти лет лишения свободы.

Наказание до пяти лет тюремного заключения предусматривает новый закон за убийство нескольких животных и трансляцию этого в Интернете.

За незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биоресурсов предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы и крупный штраф до двух миллионов рублей.

Ужесточить наказание живодерам депутаты уже пытались. В 2010 году осенью законопроект вносили в нижнюю палату парламента. Его одобрили в марте 2011, но дальше дело так и не пошло. Снова к этой теме вернулись после того, как Владимир Путин подчеркнул важность законопроекта.

За ужесточение наказания живодерам в обществе высказывались не раз. В марте 2017 года Благовещенск присоединился ко всероссийскому митингу в защиту животных.

Большой общественный резонанс получила история двух хабаровских живодерок. Студентки жестоко и изощренно издевались над животными, которых брали из приютов и добрых рук, а фото расчлененных трупов выкладывали в Интернет. Обеих подруг и их знакомого отправили за решетку.