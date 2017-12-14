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сегодня, 07:07 22

Законопроекты о новых выплатах за первенцев одобрили в Госдуме

В России началась «перезагрузка» демографической политики. Инициативы президента парламентарии одобрили в первом чтении. В Приамурье получать ежемесячные выплаты за первенцев в 2018 году смогут более 2,6 тысячи семей.

Ежемесячные выплаты за первенца в России вводятся впервые за постсоветский период.

В Амурской области на такую меру поддержки смогут рассчитывать более 2,6 тысячи семей, в которых в 2018 году родятся первенцы.

«В подсчетах мы ориентировались на 2017 год: из 8 тысяч родившихся детей 3,3 тысячи детей – первенцы. С учетом критериев нуждаемости выплаты смогут получать около 2,6 тысячи семей – это семьи с доходом, не превышающим полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения», – приводит ТАСС слова министра социальной защиты населения области Натальи Киселёвой.

Сегодня в Приамурье размер прожиточного минимума составляет 11,9 тысячи рублей, для жителей северных районов – 13 тысяч. На эту меру поддержки в 2018 году области потребуется более 477 миллионов рублей федеральных денег.

Поддержали депутаты Госдумы еще одну меру – о расширении и продлении программы материнского капитала до декабря 2021 года, сообщает «Российская газета». Средства маткапитала можно будет использовать с рождения ребенка, в том числе для оплаты дошкольного образования. Смогут использовать выплату и как пособие для тех семей, которые испытывают материальные трудности.

В правительстве России уверены, что новые меры поддержки доведут рост рождаемости до 1,9 миллиона детей в год.

Также в программу «перезагрузки» входят льготная ипотека для семей со вторыми и третьими детьми и ликвидация очереди в яслях.

Просмотров всего: 885

#дети #закон #российская власть #соцзащита

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    6 часов назад

    Царь сказал, царь сделал, а остальные балаболы , один вред и убытки государству на их содержание.

  • Лесная

    Лесная
    5 часов назад

    Ай молодца!Одним добавить, у других (пенсионеров) забрать,а что хватит уже свет белый коптить,новых нарожаем...Страна непуганных (сами знаете кого)

  • Ксенька

    Ксенька
    4 часа назад

    Скоро выборы!!!! надо же заявить о себе хорошем!!!

  • Nexus

    Nexus
    4 часа назад

    сейчас нищеброды и маргиналы начнут стругать нищету, а спустя 1,5 года сдавать в органы опеки/детдома

  • пьеха

    пьеха
    4 часа назад

    "....Смогут использовать выплату и как пособие для тех семей, которые испытывают материальные трудности." Вот тут не поняла

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    Ломоносов тоже был из небогатой семьи

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Лесная

    Ай молодца!Одним добавить, у других (пенсионеров) забрать,а что хватит уже свет белый коптить,новых нарожаем...Страна непуганных (сами знаете кого)



    Ага. И чо у пенсионеров забрали?

    Значит не надо за первенца платить, помогать с ипотекой? Так?

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Ксенька

    Скоро выборы!!!! надо же заявить о себе хорошем!!!



    А кроме как перед выборами ни чего болше хорошего не было? Экономика выправилась, деньги появились, так чоб не потратить? Или не надо было, выборы же. Жизнь замри, все бабло в выборы вкачиваем. Не, даже не так. Даем это баббло борцунам на выборы

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Выправилась?!!.. Гыга в каком месте она выправилась?

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Nexus

    сейчас нищеброды и маргиналы начнут стругать нищету, а спустя 1,5 года сдавать в органы опеки/детдома



    Ну настрогай ты. Ты ж не нищеброд, не маргинал. Да? Зашибись логика. С одной стороны орут, что молодым семьям тяжело без поддержки. С другой стороны как появляется поддержка, так сразу всех записывают в нищеброды и маргиналы, которые недостойны поддержки. Ага. А мож и маткапитал отменим? А чо? Им тоже некоторые пользуются в корыстных целях.

    Маргиналы, это вы, борцуны с рыжымом. Чо, изучать соцсети, и не давать вам, маргиналам?

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Выправилась?!!.. Гыга в каком месте она выправилась?



    Явно не в твоем, великий экономист. Вот подождем как тебя уже в Госдуму двинут, вот тогда точно выправится. Великий экономист Труш враз выправит

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    в Госдуму?.. чобта? С каких пор госдума занималась управлением экономикой? Это привилегия правительства.

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Братеев

    Ломоносов тоже был из небогатой семьи



    Счас так не говорят. Наши борцуны по крайней мере. Теперь принято говорить "был из нищебродов"

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    а теперь ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО вчитайся.. это первый вариант выступления, которое я хотел в блоге опубликовать. Но на сессии переформатировал текст и написал новый.

    Правда же, хорошо быть «эффективным хозяйственником» или успешным предпринимателем… за счёт бюджета?

    Статья 34 Бюджетного Кодекса провозглашает принцип эффективности использования бюджетных средств. Подавляющее большинство депутатов находятся тут не для законотворческой деятельности, поскольку большинство (если не все) законодательных инициатив прорабатываются специалистами профильных министерств и спускаются в заксобрание под конкретный заказ. Вместо того, чтобы требовать от правительства эффективной работы по организации и развитию производственных предприятий в области, под сформированный бюджетом и профильными фондами спрос, вы занимаетесь исключительно спасением собственного бизнеса отбывая срок на сессиях от бюджета до бюджета, нажимая указываемую кнопку.

    Ваш, так называемый, успешный бизнес не жизнеспособен без постоянных бюджетных вливаний, и вся эта «благодать развития» имеет много имён - субсидии, налоговые льготы, дотации, и прочие-прочие подачки, и послабления, но под конкретный вид бизнеса и в конкретных условиях находящийся. А заказ от бюджетов всех уровней не имеет никакой связи с развитием области и ведёт к бестолковой трате средств налогоплательщиков поскольку сама логика пути развития не определена и не осознана никак. В одном селе, под видом заботы о развитии, строят учебные заведения, в другом - закрывают и учебные заведения, и больницы, и детские сады под администрацию переделывают, или вовсе распродают недвижимость. Не надоело обманывать людей и успокаивать себя же ложными надеждами?

    Прикрываясь «развитием инфраструктуры» и «заботой о жителях», деньги, попросту, вваливаются в никуда. Складывается парадоксальная ситуация: у жителей области, номинально, есть работа, но нет заработка. Есть средства к существованию, но не средств к повышению уровня жизни. Люди не живут, а выживают. Какая им радость с того, что в одном городе построили велодорожку, а в другом - бассейн решили делать или каток крытый, в третьем - забор поставили в парке, в то время как в поселковых больницах потолок подпирают досками. Сама жизнь людей в деревнях и городах, которые ранее создавались для использования той или иной ресурсной базы, для обеспечения транспортной, или даже военной инфраструктуры, ныне не имеет никаких перспектив. Люди уезжают сначала в города по крупнее, а затем и вовсе в другие регионы. Вы же сами принимаете социальные обязательства, но не создаёте инструментов, по их покрытию, а бремя содержания ложится на плечи муниципалитетов. Дети, в этом государстве, становятся обузой.

    Что вы будете рассказывать своим избирателям? Покажите статистику законотворческой деятельности? Вы действительно считаете развитием области принятие спущенных сверху законов по 40-50 штук за сессию? А расскажите ли то, как меняли запятые местами в законах или трелевали слова вводя/выводя их туда-сюда? Или в очередной раз, перед выборами, навешаете свои фотокарточки на грузовики с песком организовывая, так называемый, «Праздник двора»? Самим не тошно от всего этого карнавала лицемерия и фальши? Может начнёте уже вести диалог с целью выработать путь развития, модель хозяйствования, методы взаимодействия между предприятиями и государством исключающими необходимость сговора, обеспечивая при этом заработные платы работникам, которые, в свою очередь, является потребителем вашей же продукции. Хотите строить бассейны? Стройте. Но сделайте так, чтоб люди могли их посещать. А содержание этой инфраструктуры не ложилось налоговым бременем на дохлые бюджеты. А с заказа по бюджету ЗАРАБАТЫВАЛИ деньги, но не ОСВАИВАЛИ их.

    Я не редко слышу и читаю утверждение, что частное управление эффективнее государственного, скажите, эффективные владельцы частного бизнеса, а работники на частном предприятии тоже являются его владельцами?.. Или это вопрос лишь в ответственности перед собственником? За своё вы «в три шкуры» сдерёте и это норма. Однако если эту ответственность, но уже от вас, будет требовать государство, то вы назовёте это репрессиями.

    А вы, сами же понимаете, что ваше право на распоряжение и владение частной собственностью это категория весьма и весьма философская, ведь собственность «ваша», постоянно в залоге. Мало того, над ней всё время висит дамоклов меч налогового бремени. И вы в любом случае лишитесь своих активов – это даже не вопрос времени, а лишь недалёкой перспективы. Чтобы лишить вас частной собственности достаточно выполнить всего два условия, при которых сами же и отдадите за бесценок:

    повысить тарифы.

    повысить налоги.

    Рост тарифов неизбежен поскольку это в саму систему заложено, ну а налоги вы себе накручиваете сами, бюджетным секвестрованием увольняете людей, выводя их за пределы экономической активности. И я очень сильно сомневаюсь, что вас интересует то, какова ипотека на квартиру у уволенных работников, сколько они платят за образование детей, детский сад, банку за потребительский кредит на купленную ранее подержанную иномарку. Может быть для кого-то это будет откровением, но практически все деньги в экономике – кредитные, люди закладывают собственную трудоспособность на годы, на десятки лет вперёд.

    Всё. Продано. И купят это те, у кого деньги стоят не +18% годовых, а +3%, или вовсе +0,25%. А если вы попытаетесь кредитоваться в иностранном банке, то при достижении критической массы рубль обрушат и ваше имущество всё равно отойдёт за долги. Поэтому я искренне не понимаю радости в отчётах от концессии на мост через Амур.

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Сергей Труш

    в Госдуму?.. чобта? С каких пор госдума занималась управлением экономикой? Это привилегия правительства.



    Во как! Дык ты на правительство замахнулся? Круто! Ну тогда экономика ваще взлетит. Мы то думали ты всего лишь до Госдумы лыжи навострил, законы принимать для поднятия экономики. А оно вона чо! Не, ну а чо? Министр экономического развития Российской Федерации господин Труш! Звучит? Еще как звусит

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Сергей Труш

    а теперь ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО вчитайся.. это первый вариант выступления, которое я хотел в блоге опубликовать. Но на сессии переформатировал текст



    Маладец! Тексты для выступления писать уже научился. Осталось работать научиться

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    ага, ты, я так понял, далее заголовка не осилил. Оно и видно.

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Сергей Труш

    ага, ты, я так понял, далее заголовка не осилил. Оно и видно.



    Ну извини. Не дорос я еще до таких эпохальных трудов.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    печаль, тогда понятно. Люди малограмотные особенно любят рассуждать стереотипами не умея аргументированно полемизировать

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Сергей Труш

    печаль, тогда понятно. Люди малограмотные особенно любят рассуждать стереотипами не умея аргументированно полемизировать



    Эт ты щас о себе, любимом?

    Сережа. Ты бы сначала с собственным бюджетом разобрался. Для начала. А то помнится тут приводил свои расходы и жаловался, что только-только, в обрез хватает даже при твоих "скромных" расходах. Хотя там у тебя столько лишнего, нафиг не нужного было. Хотя я вижу ты пошел другим путем. Нафиг оптимизировать расходы, надо карабкаться повыше, туда, где доходы побольше. И главное, делать то дополнительно ни чо не надо, все так-же языком чеши и всех делов. Тока свой то ты бюджет выправишь, а на всех то местов не только в Правительстве, даже в Госдуме не хватит

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    ты почему такой глупый, а, Гыга?..

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Сергей Труш

    ты почему такой глупый, а, Гыга?..



    Глупый, не глупый, Сережа, а у меня расходы с доходами в дружбе. А ты свои не можешь привести в норму, но зато других учишь. Оно конечно, языком болтать - не мешки ворочить

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