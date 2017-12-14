Законопроекты о новых выплатах за первенцев одобрили в Госдуме

Ежемесячные выплаты за первенца в России вводятся впервые за постсоветский период.

В Амурской области на такую меру поддержки смогут рассчитывать более 2,6 тысячи семей, в которых в 2018 году родятся первенцы.

«В подсчетах мы ориентировались на 2017 год: из 8 тысяч родившихся детей 3,3 тысячи детей – первенцы. С учетом критериев нуждаемости выплаты смогут получать около 2,6 тысячи семей – это семьи с доходом, не превышающим полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения», – приводит ТАСС слова министра социальной защиты населения области Натальи Киселёвой.

Сегодня в Приамурье размер прожиточного минимума составляет 11,9 тысячи рублей, для жителей северных районов – 13 тысяч. На эту меру поддержки в 2018 году области потребуется более 477 миллионов рублей федеральных денег.

Поддержали депутаты Госдумы еще одну меру – о расширении и продлении программы материнского капитала до декабря 2021 года, сообщает «Российская газета». Средства маткапитала можно будет использовать с рождения ребенка, в том числе для оплаты дошкольного образования. Смогут использовать выплату и как пособие для тех семей, которые испытывают материальные трудности.

В правительстве России уверены, что новые меры поддержки доведут рост рождаемости до 1,9 миллиона детей в год.

Также в программу «перезагрузки» входят льготная ипотека для семей со вторыми и третьими детьми и ликвидация очереди в яслях.