В Зейском районе на трассе загорелся экскаватор

Фото: maxi-exkavator.ru

В среду, 13 декабря, на 33 километре трассы Зея – Тыгда загорелся экскаватор. Когда боевые расчеты прибыли на место происшествия, из моторного отсека спецтехники шел густой дым.

Через три минуты открытый огонь был ликвидирован. Пламя повредило моторный отсек экскаватора по всей площади. Дальнейшего распространения огня пожарные не допустили. В тушении были задействованы огнеборцы пожарного поста села Овсянка. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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Василий Кленин