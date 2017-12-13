На главной площади Благовещенска появилась новогодняя елка

В этом году елку установили на два дня раньше, чем в прошлом. И уже в четверг, 14 декабря, сотрудники Горсвета зажгут ёлочные гирлянды в тестовом режиме. Сегодня в снежном городке побывала мэр города Валентина Калита.

«Городок выполнен в едином стиле. Он совмещает в себе персонажей из детства дедушек и бабушек, из русских народных сказок. И то, что сегодня современные дети читают, смотрят. То есть мы тематику "Все мы родом из детства" полностью реализуем, начиная от входа в зимний город, чтобы зашли, и было о чем поговорить людям разных возрастов», – рассказала Валентина Сергеевна.

Городские службы продолжают монтировать подсветку снежных фигур, также сделают подсветку льда будущего катка. Коробку для него уже возвели, осталось лишь залить водой. Горки для детей готовы на 95 %, а для взрослых – только строятся. Скульпторы сделали из снега уже 10 фигур и почти столько же – изо льда. Снежных персонажей из мультфильмов на площади будет 22, а ледовых – 25.

«Во-первых, тут нужно к сюжету мультфильма привязать, нужно характер персонажа передать. Те же три богатыря, Маша и Медведь – чтобы были узнаваемы. Если узнают, значит, попали в характер», – рассказал скульптор Алексей Сидоров.

Винни-Пух, Чебурашка, Змей Горыныч – этих и других персонажей мультфильмов воссоздают в снежном варианте скульпторы. К главным новогодним героям – Деду Морозу и Снегурочке – приступят чуть позже. Чтобы посетители снежного городка не замерзли, откроют палатки, где можно будет согреться. Будут на площади и аттракционы, и киоски и прокат коньков. Откроют снежный городок после 25 декабря.