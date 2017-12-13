В Якутии перестали искать фрагменты ракеты и готовятся к новому пуску с Восточного

Поисковые работы велись сразу в двух районах республики – Вилюйском и Алданском. Пролет второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» республиканская рабочая группа наблюдала уже через 10 минут после старта в небе над Кюбяинде Вилюйского улуса. Затем радарный комплекс зафиксировал места падения четырех фрагментов в непроходимом лесном массиве.

Неоднократный облет заданной территории и фотосъемки при помощи беспилотника в Вилюйском районе результатов не дали. Обнаружить удалось только объекты, похожие на обломки ракеты. Параллельно в конце ноября прошла встреча рабочей группы с охотниками, которых проинструктировали, как вести себя в случае обнаружения частей. С 11 декабря в Вилюйском районе начались наземные поисковые работы.

Поиски в Алданском районе были более успешными. 4 декабря там обнаружили сразу два обломка ракеты-носителя. Правда, сразу добраться удалось только до одного из них – того, что поменьше. Его вывезли в Алдан.

До второго фрагмента добрались 6 декабря. Его распилили на части и также эвакуировали.

Помимо работ по поиску, специалисты отбирали экологические пробы. За весь период было собрано 20 образцов в Алданском районе и еще 16 – в Вилюйском.

Несмотря на то, что еще два фрагмента так и не обнаружили, в правительстве Якутии приняли решение приостановить поисковые работы и начать подготовку к следующему пуску.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области обнаружили все четыре фрагмента ракеты-носителя, стартовавшей с космодрома Восточный. Специалисты Роскосмоса приступили к распилу обломков для их транспортировки на полигон в Зею.