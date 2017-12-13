Белогорским студентам профсоюз помогает готовиться к Новому году

К Новому году готовятся в Амурском многофункциональном центре профессиональных квалификаций – единственном среднепрофессиональном образовательном учреждении Амурской области, где есть студенческий профсоюз. Учащиеся собирают деньги и помогают нуждающимся студентам, организуют мероприятия и покупают новогодние подарки.

Подарки к Новому году профсоюзный комитет Амурского многофункционального центра профессиональный квалификаций готовит с начала декабря.

«Мы помогаем нашим студентам, у которых сложное материальное положение, у которых есть дети. На протяжении месяца проходит много мероприятий, но раз в месяц мы собираемся, чтобы подвести итоги об успеваемости курсов», – рассказала студентка Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций Дарья Селиванова.

«Я пришел сюда совершенно случайно. На одном из уроков нужно было выбрать членов профсоюзного комитета. И почему-то мне выпала такая роль. Я сюда пришел, везде участвовал. Естественно, практическая польза от этой деятельности – умение показать себя, умение правильно мыслить, помогать людям», – пояснил студент Никита Боготюк.

Профсоюз учебного учреждения входит в состав российского профсоюза железнодорожников. Ежемесячно в качестве членских взносов студенты центра отчисляют шесть рублей со стипендии. Все, кроме троечников. На собранные деньги организация оказывает материальную помощь студентам, проводит мероприятия – творческие фестивали, конкурсы, благотворительные акции, спортивные соревнования. Итоги своей работы учащиеся подводят раз в год на конференции. Обсуждают, что удалось решить и к чему нужно стремиться. 11 активистов получают прибавку к стипендии – полторы тысячи рублей.

«Организация в настоящее время выполняет определенный ряд функций – таких, как мотивация студентов на обучение, потому что по результатам года каждый студент, который имеет успехи в обучении, спортивных мероприятиях, культмассовых мероприятиях, получает дополнительную стипендию», – пояснила замдиректора АМФЦПК Антонина Плешевых.