Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:57 0

Белогорским студентам профсоюз помогает готовиться к Новому году

Белогорским студентам профсоюз помогает готовиться к Новому году

К Новому году готовятся в Амурском многофункциональном центре профессиональных квалификаций – единственном среднепрофессиональном образовательном учреждении Амурской области, где есть студенческий профсоюз. Учащиеся собирают деньги и помогают нуждающимся студентам, организуют мероприятия и покупают новогодние подарки.

Подарки к Новому году профсоюзный комитет Амурского многофункционального центра профессиональный квалификаций готовит с начала декабря.

«Мы помогаем нашим студентам, у которых сложное материальное положение, у которых есть дети. На протяжении месяца проходит много мероприятий, но раз в месяц мы собираемся, чтобы подвести итоги об успеваемости курсов», – рассказала студентка Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций Дарья Селиванова.

«Я пришел сюда совершенно случайно. На одном из уроков нужно было выбрать членов профсоюзного комитета. И почему-то мне выпала такая роль. Я сюда пришел, везде участвовал. Естественно, практическая польза от этой деятельности – умение показать себя, умение правильно мыслить, помогать людям», – пояснил студент Никита Боготюк.

Профсоюз учебного учреждения входит в состав российского профсоюза железнодорожников. Ежемесячно в качестве членских взносов студенты центра отчисляют шесть рублей со стипендии. Все, кроме троечников. На собранные деньги организация оказывает материальную помощь студентам, проводит мероприятия – творческие фестивали, конкурсы, благотворительные акции, спортивные соревнования. Итоги своей работы учащиеся подводят раз в год на конференции. Обсуждают, что удалось решить и к чему нужно стремиться. 11 активистов получают прибавку к стипендии – полторы тысячи рублей.

«Организация в настоящее время выполняет определенный ряд функций – таких, как мотивация студентов на обучение, потому что по результатам года каждый студент, который имеет успехи в обучении, спортивных мероприятиях, культмассовых мероприятиях, получает дополнительную стипендию», – пояснила замдиректора АМФЦПК Антонина Плешевых.

Просмотров всего: 153

#образование #соцзащита

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Эхо Москвы

«Эхо Москвы в Благовещенске»: преподавание литературы в школе

Общество

В Приамурье планируют давать землю старообрядцам площадью до 20 гектаров
Общество 15

Благовещенский волонтер Меметов завершает благотворительную деятельность
Общество 19

Благовещенская гимназия № 1 вошла в сотню лучших школ России