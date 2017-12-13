«Эхо Москвы в Благовещенске»: преподавание литературы в школе

В четверг, 14 декабря, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» ведущие Эльвира Оверченко и Михаил Митрофанов побеседуют с учителем русского языка и литературы, руководителем городского методического объединения учителей русского языка и литературы Ириной Урманчеевой.

Разговор пойдет о том, что изучают школьники на уроках литературы, о чем пишут сочинения и как можно привить детям любовь к чтению

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.