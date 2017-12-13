Благовещенка, сама того не зная, купила зловонную квартиру

Покупка долгожданного жилья обернулась для жительницы Благовещенска проблемой. Женщина купила квартиру, не зная, что под полом проходит канализация. Как только возникает засор, специфический запах заполняет все комнаты.

Засоры в канализации случаются, по словам благовещенки, стабильно два раза в месяц, а в сентябре аварийную бригаду вызывали шесть раз.

«То, что нас топят, мы узнаём, когда вскрываем полы, смотрим, а там опять подполье полное. Обратились в жилищную комиссию. Они вообще на нас не отреагировали, пока я не написала в правительство Амурской области. Тогда пришла комиссия, но сказали – извините, ничем помочь не можем, это ваша квартира, делайте сами свой ремонт. Полы все проваливаются, оттого, что там канализация», – поделилась жительница дома № 207 по улице Чайковского Ирина Верегина.

То, что квартира обладает неприятным секретом, новая собственница узнала только после покупки. За жилье пенсионерка заплатила 2,5 миллиона рублей. Сделка состоялась 5 лет назад, недавно терпение хозяйки лопнуло, и она переехала к сыну. И вот теперь женщина готовит документы в суд. В своих бедах хозяйка винит управляющую компанию. И уже заказала экспертизу, чтобы понять, какой ущерб принесла эта проблема.

«Полностью придётся менять пол. Про стены я пока не готов сказать, но, возможно, придётся менять штукатурку. Плюс здесь плесень, в таких случаях применяется антиплесневое покрытие. Это в любом случае не менее 100 тысяч. Вот, смотрю, гарнитур тоже пострадал, отпали дверцы, разбухают ножки сразу же в таких случаях», – сказал эксперт-оценщик Василий Попенко.

Между тем в управляющей компании считают, что в этой квартире можно жить. Главное – своевременно вызывать аварийную бригаду, а новый собственник этого не делает. Провести реконструкцию и изменить существующую систему канализации невозможно, говорят в компании. Ни подвала, ни технического помещения в доме нет.

«Если система работает правильно, и жители ничего не бросают в систему водоотведения, то два раза в год мы пропариваем канализационные колодцы. Дом не оборудован горячим водоснабжением, и система пропарки производится через канализационный колодец. В данной квартире проблема ещё в том, что именно в её квартире находится ревизия, то есть через её квартиру мы чистим систему водоотведения. Такой проект дома», – прокомментировала исполнительный директор ООО «Евросервис ДЭУ № 5» Альбина Бегеза.

Юристы предлагают женщине другое решение проблемы, а именно расторгнуть договор купли-продажи. Для начала, по их словам, нужно предъявить претензии бывшему собственнику, а потом обратиться в суд.

«Есть признаки, на основании которых можно сказать, что недостатки имеют существенный характер. Что это такое? Это их неустранимость, либо их устраняют, и они через некоторое время появляются вновь. Простой пример: скажем, стоимость квартиры составляет два миллиона рублей, стоимость устранения недостатков – четыре миллиона. Понятно, что на основании математических расчётов мы видим, что это несоизмеримо. В данном случае собственник может расторгнуть договор купли-продажи», – рассказал юрист Игорь Волобуев.

Пока проблема не решена, хозяйка квартиры продолжает жить у сына. Между тем трёхэтажный дом на улице Чайковского, в котором и находится нехорошая квартира, имеет статус архитектурного памятника. Там жил Валерий Приёмыхов. Правда, знаменитый земляк занимал другую квартиру.