В Белогорске определились с вопросами президенту

Фото: mir24.tv

В Белогорске завершен сбор вопросов для ежегодной пресс-конференции президента России, которая состоится 14 декабря. Впервые на прямую линию с главой государства едут представители СМИ из Белогорска. Журналист Елена Гладышева намеревается задать три вопроса.

Корреспондент белогорской газеты «Сегодня» Елена Гладышева и оператор местной телекомпании «Город-ТВ» Станислав Гаврик прошли аккредитацию и значатся в числе более 1,6 тысячи представителей СМИ под № 260 и № 286.

Накануне пресс-конференции участники белогорского проекта «Открытый муниципалитет» собирали вопросы через социальные сети. Поступило около 20 предложений-вопросов. Они касались повышения заработной платы дальневосточникам, улучшения качества жизни, переноса столицы поближе к Дальнему Востоку, празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, увеличения размера пособий, дополнительных мер по развитию моногородов.

«В конечном итоге, решила взять на заметку три вопроса из сферы экономики, спорта и местного самоуправления, – поделилась Елена Гладышева. – Очень надеюсь, что представится шанс их задать. Для того чтобы нас было лучше видно, мы приготовили специальный плакат. Надеюсь, Владимир Владимирович заметит».

Вопросы для Владимира Путина из Белогорска.

1. Уважаемый Владимир Владимирович! В 2017 году стартовала программа «Формирование комфортной городской среды», обязательными участниками которой являются моногорода и столицы субъектов. Спасибо большое от жителей городов, где эта программа исполнялась! Знаем, что в 2018 году программа будет продолжена, и уже известен объем средств, которые будут направлены в субъекты. Вопрос: возможно ли при предоставлении субсидий по этой, да и по другим программам, в директивном порядке предусмотреть применение повышающего коэффициента для моногородов? Мы, жители моногородов, как и столичные жители, тоже хотим жить в комфортной городской среде.

2. Уважаемый Владимир Владимирович! В 2018 году всех футбольных болельщиков ждет долгожданное событие – чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Ждем его с нетерпением и мы, дальневосточники. И у наших болельщиков вопрос, можно сказать, крик о помощи.

Если говорить прямо, то большой футбол Дальнего Востока умирает. Выражаю мнение всех футбольных болельщиков Амурской области – для сохранения футбола на Дальнем Востоке, необходима его срочная реорганизация. Например, в этом году в III дивизионе зоны «Восток» играло всего 4 команды (раньше 9-10). В 2018-м, судя по всему, их не будет совсем. Такая же беда и со 2 лигой – из 6 команд (раньше было 10-11) только 2 дальневосточные. Болельщики понимают, что особенно сейчас развивать футбол на территории площадью в 11 миллионов квадратных километров (именно столько занимает зона «Восток») весьма проблематично. Кстати, территория, на которой вынуждены играть дальневосточные футболисты, по площади среди государств заняла бы 2-е место… после России. Следом за ней — Канада, Китай, США и далее по списку.

Могли бы вы, Владимир Владимирович, дать поручение Федерации футбола России разобраться с дальневосточным футболом, чтобы пересмотреть систему его организации и навести там порядок?

3. Очень много, Владимир Владимирович, в том числе и вами, уделяется внимания местному самоуправлению. И вот какое предложение: российский кинематограф снимает сериалы про полицию, суды, прокуратуру, про врачей, учителей, студентов, домохозяек, в общем, про всех и вся. Но нет ни одного сериала про работу местного самоуправления, местных администраций. Думаю, что сериал получился бы очень интересным! И нужным! Не могли бы Вы как-то поспособствовать его созданию? Поручение дать или попросить кого? Думаю, что создателям сериала пришлют массу реальных историй для сценария.