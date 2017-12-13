В Благовещенске запускают музыкальное шоу New Rock Star

В Общественно-культурном центре в январе 2018 года запускается живое музыкальное шоу New Rock Star. Желающие смогут попробовать себя в роли вокалиста настоящей рок-группы. Участников ждут два с половиной месяца репетиций с благовещенскими музыкантами, а итогом шоу станет живой рок-концерт.

Организаторами проекта выступают ОКЦ и музыкально-творческая студия ART-major. Проходить он будет в три этапа.

«Первый – это кастинг, – пояснила руководитель студии Светлана Галиева. – Попробовать себя в роли рок-исполнителя может любой желающий от 18 лет. Каждый кандидат должен будет исполнить две песни. Мы, конечно, ищем вокалистов для рок-групп, но спеть можно любые вокальные номера – даже классику».

Кастинг пройдет 28 января. В ходе него организаторы отберут 8-10 участников. Всех их путем жребия поделят на четыре группы и каждую прикрепят к работающим рок-коллективам: Honda Band, Vegas, «ПавLova» и «Суворов». Затем в течение двух с половиной месяцев все участники шоу будут работать с рок-группами, готовить репертуар. От каждого требуется подготовить две сольные песни и одну – дуэтом с вокалистом своей группы.

В апреле итогом New Rock Star станет гала-концерт с участием всех конкурсантов, а также известных рок-групп Благовещенска. Победителей будет определять профессиональное жюри, а также голосование зрителей в зале. Победитель шоу получит денежный приз.