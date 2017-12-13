В Приамурье мама-одиночка ищет деньги на реабилитацию дочки-инвалида

Маленькой жительнице Прогресса Юле Меньшаковой нужны деньги на реабилитацию. Ее ждут в сочинском реабилитационном центре. Собрать нужно 290 тысяч рублей. Такой суммы у мамы-одиночки нет.

Юле Меньшаковой 6 лет. Но она самостоятельно не ходит, а стоять без поддержки начала недавно. Родилась девочка недоношенной, на сроке 32 недели с кровоизлиянием в мозг. Последствием стали тяжёлые двигательные нарушения. Основной диагноз Юли – детский церебральный паралич. И еще несколько сопутствующих, в том числе эпилепсия.

В августе следующего года девочку ждут на реабилитацию в сочинский центр «Восток», где принимают китайские врачи. Деньги начали собирать заранее, так как счет на 182 тысячи 500 рублей клиника уже выставила. В эту сумму входят только медицинские услуги: ЛФК, несколько видов массажей. Кроме того, нужны деньги на дорогу и проживание в клинике в течение месяца. В общей сложности получается сумма – 290 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Поднимает дочку на ноги в прямом и переносном смысле мама Виктория в одиночку. Они живут на пенсию по инвалидности и пособие по уходу за ребенком-инвалидом.

«Мы многого добились благодаря лечению, благодаря реабилитациям, но все это, конечно, очень дорого стоит… Государство предоставляет нам 10 дней лечения в Бардагоне, один раз в год. В этом году мы первый раз ездили на реабилитацию в Малиновский интернат для умственно-отсталых детей. Но это тоже всего 10 дней. Этого очень мало», – рассказала Виктория Меньшакова, мама Юли.

Постоянные реабилитации, по словам Виктории, шаг за шагом приближают Юлю к конечной цели – возможности ходить и говорить.

На реабилитацию в Сочи удалось собрать пока только 25 тысяч рублей.

Всю информацию по сбору и отчеты можно найти в Инстаграме и Вконтакте – https://www.instagram.com/dobromir_yuliamenshakova/, https://vk.com/yuliamenshakova.

Реквизиты для перечисления средств для Юли Меньшаковой:

Карта Сбербанка: 4276 0300 1526 3946 Виктория Меньшакова (мама Юлии)

Мегафон: +7 924 842 28 91

Билайн: +7 963 811 00 86

Pay Pal: m31435@mail.ru