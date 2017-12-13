«Звёздные войны: последние Джедаи», «Полуночный человек»: кинопремьеры недели

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Благовещенцы на этой неделе смогут увидеть семь новых фильмов в городских кинотеатрах. Это «Новогодний переполох», «Звёздные войны: последние Джедаи», «Виктория и Абдул», «Санта и компания», «Полуночный человек», «Девушка с косой», «Все пары делают это». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.

Новогодний переполох

Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.

Актеры: Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник. Режиссер: Кирилл Папакуль.

Фильм покажут в АОДНТ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск» и ТРЦ «Острова».

Звёздные войны: последние Джедаи

Это фильм в жанре космической оперы, авторами сценария которого выступают Райан Джонсон и Джордж Лукас. Лента является восьмым эпизодом саги «Звёздные войны», она стала продолжением внутренней хронологии серии и сиквелом предыдущих фильмов.

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем – Люком Скайуокером? Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.

Актеры: Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли. Режиссер: Райан Джонсон.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», ОКЦ и «Харбине».

Виктория и Абдул

Британский кинофильм режиссёра Стивена Фрирза, снятый по одноимённому роману писательницы Шрабани Басу. Взойдя на престол в возрасте 18 лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, из ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире.

Актеры: Джуди Денч, Али Фазал, Тим Пиготт-Смит, Эдди Иззард. Режиссер: Стивен Фрирз.

Увидеть картину можно в киноцентре «Благовещенск».

Санта и компания

Перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема – никто не признает в н​ем самого главного в мире волшебника…

Актеры: Ален Шаба, Голшифте Фарахани, Пио Мармай, Бруно Санчес. Режиссер: Ален Шаба.

Покажут фильм в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ТРЦ «Острова» и «Харбине».

Полуночный человек

На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.

Актеры: Логан Креран, Роберт Инглунд, Грэйсон Сзакакс, Эмили Хейн. Режиссер: Трэвис Заривны.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ТРЦ «Острова», ОКЦ, «Харбине».

Девушка с косой

Успеют ли жители дома № 48 по улице Заморенова, судьба которых переплетается 31 декабря, сделать праздник идеальным и не сыграть в ящик? И за кем по красивой новогодней Москве идет одинокая Девушка с косой?

Актеры: Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Ирина Чериченко. Режиссер: Ольга Попова.

Картину покажут в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск».

Все пары делают это

«Я хочу завести детей, но у меня уже есть один ребенок – это мой парень», – подумала успешная красавица Мод и решила исправить ситуацию… выгнав бойфренда из дому! Но настоящие оболтусы так просто не сдаются, тем более если им негде жить. Отказавшись съезжать с квартиры, затейник Андриан начал мстить своей второй половине и ее новому любовнику. Он даже организовал детский сад на дому. Воспитание детей отпетым хулиганом с кучей вредных привычек должно было вдохновить Мод его простить. Но план Адриана обернулся уморительной катастрофой для обоих…

Актеры: Венсан Эльбаз, Лоранс Арне, Жан Франсуа Кэйри, Грегори Фетусси, Жюльет Пиволо. Режиссер: Максим Говаре.

Увидеть фильм можно в киноцентре «Благовещенск».

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