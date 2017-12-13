В селе Ивановского района возвели хоккейную площадку на дальневосточном гектаре

Житель села Константиноградовка Ивановского района Денис Карюк воплотил в жизнь свою задумку и построил хоккейную площадку на участке, полученном по программе «Дальневосточный гектар». Сейчас здесь залит каток, которым уже пользуются жители села.

Как сообщало Амур.инфо, раньше, чтобы погонять шайбу, жителям приходилось ездить в соседний населенный пункт. В Константиноградовке проживают более 500 человек. Еще пару лет назад на месте, где сейчас находится хоккейная коробка, стояли аварийные дома.

Как рассказал Денис Карюк информагентству, размеры хоккейной площадки получились, как и планировалось, 40 на 20 метров. Коробка огорожена деревянными бортами, на пластиковые не хватило средств. Доступ на каток для жителей Константиноградовки бесплатный.

«Я не тренер, но вижу, что в селе много детей, увлеченных хоккеем. В основном это школьники 8-11 классов, а младшеклассники приходят просто покататься на коньках», – сообщил Денис Карюк ТАСС.

По его словам, летом эта площадка будет использоваться для мини-футбола и волейбола.