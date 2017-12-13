Юрий Трутнев: на предприятия Дальнего Востока будут набирать работников по всей стране

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45 тысяч рабочих мест предлагают дальневосточные предприятия москвичам. Ярмарка вакансий в столице проходит в рамках деловой программы Дней Дальнего Востока. Приглашать желающих на работу в ДФО будут со всей страны.

Об этом рассказал полпред Юрий Трутнев по итогам осмотра Дальневосточной ярмарки.

«У нас сейчас на Дальнем Востоке строятся предприятия. Уже около тысячи новых предприятий. До конца 2017 года будет сдано 86, на них будет 8,5 тысячи рабочих мест. Но с учетом новых реализующихся проектов будет предложено 45 тысяч рабочих мест», – сказал Юрий Трутнев.

По его словам, Москва не случайно выбрана местом для проведения Дней Дальнего Востока.

«В Москве живут 15 миллионов человек. Я не вполне уверен, что все до конца довольны, как они живут, что все имеют ту работу, которую хотели бы. Поэтому мы хотим предложить им прийти, посмотреть, можно пройти тестирование. И, может быть, принять решение найти работу на Дальнем Востоке. Нам придется набирать людей для работы на новых проектах по всей России», – рассказал полпред, отметив, что на Дальнем Востоке «такого ресурса просто нет».

«Предприятий уже больше, чем есть возможности у людей, которые на Дальнем Востоке живут», – сказал Юрий Трутнев. Он выразил уверенность, что будут люди, которые захотят приехать работать на Дальний Восток. «А мы будем продолжать работу, чтобы таких людей было больше», – заключил вице-премьер.

Ярмарка вакансий – одна из ключевых направлений фестиваля. На площадке на стенде Роструда «Работа в России» можно будет ознакомиться с вакансиями дальневосточных компаний, пройти дистанционное собеседование и узнать о мерах государственной поддержки при переезде.

«Важно задать импульс тому, чтобы люди знали о том, что строится, например, судостроительный комплекс “Звезда” в Приморье, агропромышленные предприятия, и мы планируем строить газоперерабатывающие и газохимические комплексы в Амурской области. Это важно. Это реальные предложения работы на Дальнем Востоке», – отмечал ранее Юрий Трутнев.

Дни Дальнего Востока в Москве проходят с 8 по 16 декабря на разных площадках города. Выставочная экспозиция в Экспоцентре, «Павильон 8», будет работать с 14 по 16 декабря включительно, начиная с 10:00 до 19:00, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Министерство внутренних дел подготовило Концепцию миграционной политики на 2018-2020 годы, в которой предлагается перенаправить миграционные потоки из центральной России на Дальний Восток. МВД предлагает создать условия «для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы» – в первую очередь, на Дальний Восток и в Байкальский регион.