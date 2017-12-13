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В Тынде нашли подозреваемых в убийстве таксиста

В Тынде нашли подозреваемых в убийстве таксиста
Фото: mreporter_blg

Следователи Тынды задержали двух подозреваемых в убийстве водителя такси. В ходе расследования под подозрение попали взрослый мужчина и 17-летняя девушка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 5 декабря в Тынде произошел пожар – сгорел автомобиль. Очевидцы в соцсетях писали, что это случилось на улице Бамовской, на машине и на снегу рядом была видна кровь. Позже стало известно, что в машине обнаружили труп мужчины 1967 года рождения с признаками криминальной смерти.

По факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Для оказания практической помощи в Тынду направили сотрудников отдела криминалистики областного следственного управления.

12 декабря по подозрению в совершении преступления в Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1983 года рождения. В полиции сообщили, что он уже был ранее судим. И в тот же день в Тынде задержали 17-летнюю девушку. Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания.

В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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#криминал #пожары #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • lana78

    lana78
    1 час назад

    опупеть...17 лет..

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