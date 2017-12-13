В Приамурье планируют давать землю старообрядцам площадью до 20 гектаров

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В Приамурье разработали проект закона о предоставлении земельных участков старообрядцам, переселившимся из-за рубежа. Их планируется выделять в Новгородском сельсовете Свободненского района.

Об этом рассказал губернатор Амурской области Александр Козлов на заседании второго Международного круглого стола «Возвращение старообрядцев на Дальний Восток», прошедшего в формате аудиосвязи.

«Уже разработан законопроект, который позволяет предоставлять на территории Новгородского сельсовета земельные участки в безвозмездное пользование семьям старообрядцев для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – до 20 гектаров, а для личного подсобного хозяйства – до двух с половиной гектаров. Также определены границы поселения старообрядцев, которое войдет в состав села Бардагон Новгородского сельсовета Свободненского района, площадь этого населенного пункта составит порядка 36 гектаров», – сказал Александр Козлов.

После присоединения территории поселения к Новгородскому сельсовету переселенцы смогут получить документы, такие как прописку, разрешение на оружие и многие другие, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Сегодня Амурская область и губернатор в частности показывают пример дельной работы по переселению соотечественников. Главное – не ослаблять напор и планку держать так высоко, как сейчас у вас получается. В Приамурье на уровне региона формируется одна из лучших практик реальной результативной работы со старообрядцами», – отметил министр развития Дальнего Востока РФ Александр Галушка.

По словам губернатора Приамурья, рабочей группой составлен перечень населенных пунктов и земельных участков, которые могут быть предоставлены новым переселенцам. По подсчетам, в Приамурье имеется порядка 117 тысяч гектаров, которые могут быть переданы новым жителям области.

В 2016 году из стран Южной Америки и Приморского края в Амурскую область переехали четыре семьи старообрядцев (22 человека). Поселились они неподалеку от села Бардагон Свободненского района.В собственности старообрядцев находятся земли площадью 1 592 гектара. Одна из семей имеет в собственности 5 гектаров, полученных по программе «Дальневосточный гектар». Согласно достигнутым договоренностям, общине будет предоставлено еще более 150 гектаров. Основным источником дохода для переселенцев остаётся продажа продуктов собственного производства, старообрядцы ведут личное подсобное хозяйство.

Как сообщало Амур.инфо, за первые полгода 2017 года в Амурскую область переехали 196 участников программы переселения соотечественников. На Дальнем Востоке созданы три поселения переселившихся из-за рубежа староверов – они прибыли из Боливии, Уругвая и Бразилии.

В Приамурье старообрядцы живут в Свободненском районе. В июне губернатор области Александр Козлов подарил им коров.