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Благовещенский волонтер Меметов завершает благотворительную деятельность

Благовещенский волонтер Меметов завершает благотворительную деятельность

Благовещенец Игорь Меметов заявил, что устал от волонтерской деятельности. Благотворительностью амурчанин занимается уже три года. На днях он заявил, что с нового года перестанет собирать деньги для помощи нуждающимся.

Игорь Меметов вместе с другими добровольцами организовывал сборы денег на лечение больных амурчан, устраивал благотворительные концерты и даже шоу для взрослых. «Нет команды, которая помогала бы этим заниматься. Иногда кажется, что мне нужно это одному. Мне бы человек пять в помощь», – рассказал Игорь.

Более подробно о своем решении один из самых известных волонтеров в Благовещенске расскажет 14 декабря. На Амур.life пройдет прямой эфир с благовещенцем. В течение часа Игорь ответит на любые вопросы зрителей.

В конце трансляции Игорь Меметов вручит автору самого интересного, на его взгляд, вопроса билеты на недетское шоу Showgirls. Это благотворительное мероприятие, на котором, кроме прочего, будут исполнены стриптиз-номера. Все собранные на вечеринке средства перечислят детям с диагнозом ДЦП.

Прямая трансляция начнется в четверг, 14 декабря, в 19:30 на Амур.life и в инстаграм-аккаунтах –@amur.info и @alphatvnews.

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#соцзащита

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Комментарии
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  • Гагусик

    Гагусик
    29 минут назад

    После ситуации с разоблачением лжеблаготворителей с коробочками? Что, перестали верить и денежку давать?

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