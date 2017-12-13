Благовещенский волонтер Меметов завершает благотворительную деятельность

Благовещенец Игорь Меметов заявил, что устал от волонтерской деятельности. Благотворительностью амурчанин занимается уже три года. На днях он заявил, что с нового года перестанет собирать деньги для помощи нуждающимся.

Игорь Меметов вместе с другими добровольцами организовывал сборы денег на лечение больных амурчан, устраивал благотворительные концерты и даже шоу для взрослых. «Нет команды, которая помогала бы этим заниматься. Иногда кажется, что мне нужно это одному. Мне бы человек пять в помощь», – рассказал Игорь.

Более подробно о своем решении один из самых известных волонтеров в Благовещенске расскажет 14 декабря. На Амур.life пройдет прямой эфир с благовещенцем. В течение часа Игорь ответит на любые вопросы зрителей.

В конце трансляции Игорь Меметов вручит автору самого интересного, на его взгляд, вопроса билеты на недетское шоу Showgirls. Это благотворительное мероприятие, на котором, кроме прочего, будут исполнены стриптиз-номера. Все собранные на вечеринке средства перечислят детям с диагнозом ДЦП.

Прямая трансляция начнется в четверг, 14 декабря, в 19:30 на Амур.life и в инстаграм-аккаунтах –@amur.info и @alphatvnews.