Ночью до 35 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 14 декабря

Фото: Pixabay

В Амурской области 14 декабря ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 11 метров в секунду.

Температура в центральных и южных районах ночью понизится до 20…25 градусов, днем термометры покажут 13…18 градусов мороза. На севере области ночью будет минус 21….26, местами – минус 30…35. Днем в северных районах температура составит 15…20, местами – 23…28 ниже нуля.

В Благовещенске установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 20…22 градуса ниже нуля, днем – минус 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр.