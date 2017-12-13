Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:09 0

Ночью до 35 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 14 декабря

Ночью до 35 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 14 декабря
Фото: Pixabay

В Амурской области 14 декабря ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 11 метров в секунду.

Температура в центральных и южных районах ночью понизится до 20…25 градусов, днем термометры покажут 13…18 градусов мороза. На севере области ночью будет минус 21….26, местами – минус 30…35. Днем в северных районах температура составит 15…20, местами – 23…28 ниже нуля.

В Благовещенске установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 20…22 градуса ниже нуля, днем – минус 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 706

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Порывы ветра до 12 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря
Общество

Ветрено и немного снежно: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря

Происшествия

Циклон, обрушившийся на Хабаровск, меняет погоду и в Приамурье
Происшествия

Из-за снегопада в Хабаровске отменили занятия в школах и вылеты самолетов