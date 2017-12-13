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13декабря
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сегодня, 13:59 8

Благовещенская гимназия № 1 вошла в сотню лучших школ России

Благовещенская гимназия № 1 вошла в сотню лучших школ России
Фото: admblag.ru

Гимназия № 1 Благовещенска в 2017 году стала одной из ста лучших школ России. Для учебного заведения эта награда стала второй.

Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия России 2017 года» директору Галине Крицкой вручила мэр Благовещенска Валентина Калита. В топ учебных заведений первая гимназия попала второй раз. Первую награду учреждение завоевало в 2015 году.

Конкурс «100 лучших школ России» проводится ежегодно начиная с 2003 года.

Просмотров всего: 531

#конкурсы #образование #школа

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Елена2

    Елена2
    2 часа назад

    Здорово! Поздравляю!!!!! Гимназия этого заслужила действительно .

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Поздравляю. И согласна, пока в городе это, действительно,

    лучшая школа.

  • Maliko

    Maliko
    1 час назад

    Только химию там говняно преподают. Один из учителей - старая тётка с маразмом и полным неумением донести материал хотя бы до понятливых. Она типа учила родителей нынешних учеников. И тем же эффектом. Лучшая школа... Да...

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    А по весне в топ лучших школ попала школа из тынды. Это как два раза в год рейтинг проводят?

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    В начальной школе нас в гимназии хорошо научили, учитель хорошая, и сейчас работает.

  • космонавт

    космонавт
    53 минуты назад

    Maliko 20 минут назад

    Только химию там говняно преподают. Один из учителей - старая тётка с маразмом и полным неумением донести материал хотя бы до понятливых. Она типа учила родителей нынешних учеников. И тем же эффектом. Лучшая школа... Да...

    Добавлю: дочь на дополнительные занятия по химии вынуждена ходить к педагогу в соседнюю школу, а репетитора по физике (поздно спохватились учебный год идет) найти не можем.

  • космонавт

    космонавт
    47 минут назад

    ну и с английским боль-мень ниче т.к. не первый год к репетитору на дом ходим.

  • sind

    sind
    43 секунды назад

    "Лучшая школа" , только все ученики на репетиторах сидят, а треть под кайфом ходят

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