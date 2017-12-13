Благовещенская гимназия № 1 вошла в сотню лучших школ России

Фото: admblag.ru

Гимназия № 1 Благовещенска в 2017 году стала одной из ста лучших школ России. Для учебного заведения эта награда стала второй.

Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия России 2017 года» директору Галине Крицкой вручила мэр Благовещенска Валентина Калита. В топ учебных заведений первая гимназия попала второй раз. Первую награду учреждение завоевало в 2015 году. Конкурс «100 лучших школ России» проводится ежегодно начиная с 2003 года.

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Нино Кохреидзе