Благовещенская гимназия № 1 вошла в сотню лучших школ России
Гимназия № 1 Благовещенска в 2017 году стала одной из ста лучших школ России. Для учебного заведения эта награда стала второй.
Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия России 2017 года» директору Галине Крицкой вручила мэр Благовещенска Валентина Калита. В топ учебных заведений первая гимназия попала второй раз. Первую награду учреждение завоевало в 2015 году.
Конкурс «100 лучших школ России» проводится ежегодно начиная с 2003 года.
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