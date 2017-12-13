Амурчанкам досрочно выплатят пособие по уходу за ребенком за декабрь

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Пособия по уходу за ребенком за декабрь 2017 года мамам Амурской области начнут выплачивать досрочно – с 18 декабря. За январь 2018-го областное отделение Фонда социального страхования будет выдавать с 1 по 15 февраля.

С 1 июля 2017 текущего года в Приамурье изменилась система назначения и выплаты социальных пособий по материнству и детству. Теперь, в соответствии с действующим законодательством, пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года перечисляется получателям ежемесячно до 15 числа следующего месяца.

Поскольку предстоящие праздничные и выходные дни приходятся на первую половину января 2018 года, Амурское отделение Фонда социального страхования выплатит пособия по уходу за ребенком за декабрь заблаговременно – с 18 декабря 2017 года.

Сроки выплаты пособия за январь 2018 года не меняются, сообщает пресс-служба Амурского РО Фонда социального страхования РФ.