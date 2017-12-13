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Рогозин: в сфере космических запусков нужно ввести персональную ответственность

Рогозин: в сфере космических запусков нужно ввести персональную ответственность
Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Рогозин полагает, что в сфере космических запусков необходимо ввести персональную ответственность и «наладить системную работу». Об этом чиновник написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Портной отвечает не за отдельный карман, отдельные пуговицы, подбор ткани и прочее, а за костюм в целом. При организации пуска с нового космодрома нужно было связать стартовый комплекс, ракету-носитель, разгонный блок и полезную нагрузку в единый космический комплекс, адаптировать софт, провести математическое моделирование, в целом провести опытно-конструкторскую работу. Неужели правительство за отрасль, которая отвечает за качество и надежность выпускаемой продукции, должно это делать?

Если не наладить системную работу, ввести персональную ответственность за конкретные результаты работы, обеспечить единую техническую политику, то труд тысяч людей пойдет в никуда и будет с ущербом для репутации отрасли и страны падать в очередной океан», – написал Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что здесь главное – не деньги, а «сама организация работы».

Ранее Рогозин назвал результаты работы аварийной комиссии по пуску «Союза-2.1б» с космодрома Восточный неполными и необъективными. По его мнению, ответа на главный вопрос – как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность – до сих пор нет.

Выводы аварийной комиссии Роскосмос опубликовал 12 декабря. Причиной нештатного пуска назвали непрогнозировавшееся поведение разгонного блока «Фрегат» после его отделения от ракеты-носителя. Иными словами, система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону.

Также было объявлено, что третий по счету запуск ракеты с космодрома Восточный перенесен с 22 декабря 2017 года на конец января 2018 года.

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#космодром #космос #российская власть

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    3 часа назад

    У ГИПов (Главный Инженер Проекта)ща прям глаза повыпадают.

    Этож как в СССР - накосячил с домом - ступай в Зону.

    При этом Директор остаётся на своём месте.

    Ме-ге.

  • Ellen

    Ellen
    2 часа назад

    ..."в сфере космических запусков необходимо ввести персональную ответственность и"...отправить господина Рогозина в отставку

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    2 часа назад

    Ellen

    ..."в сфере космических запусков необходимо ввести персональную ответственность и"...отправить господина Рогозина в отставку



    нененене ... это называется ход конём.

    все косяки скидываются на Гл.инженеров. в таких случаях весьма удобно садить в кресло ГИП какого нибудь особо рьяного молодого дурачка с имперскими амбициями и спокойно за этим наблюдать, полетит ракета - отлично, не полетит - всё вешаем на него 9его же подпись будет везде фигурировать) , отправляем его в рейс по зонам Сибири, ставим нового.

    Таким образом можно и персонал сохранить, и в кресло начальника за собой сохранить.

  • true_rus

    true_rus
    2 часа назад

    И прежде всего самому Рагозину, в компанию Улюкаева

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    по такой схеме, лукеяна надо три раза расстрелять уже...

  • valent

    valent
    1 час назад

    Рогозин Д.О. политик и не может заниматься тем, в чем знаний нет.По образованию журналист. Контролировал строительство космодрома, в результате вскрылось много воровства, уголовные дела. Это результат его контроля. Наверное во всем этом он виноват.

  • heoru

    heoru
    28 минут назад

    Точно к Улюкаеву, а лудше к Фрегату привязать как малогабаритный спутник

  • OT

    OT
    23 минуты назад

    Королев спуску не дал-бы потому, что космическая отрасль слишком дорогостоящая.

    Путинский либермаразм до добра не доведет.

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