Рогозин: в сфере космических запусков нужно ввести персональную ответственность

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Рогозин полагает, что в сфере космических запусков необходимо ввести персональную ответственность и «наладить системную работу». Об этом чиновник написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Портной отвечает не за отдельный карман, отдельные пуговицы, подбор ткани и прочее, а за костюм в целом. При организации пуска с нового космодрома нужно было связать стартовый комплекс, ракету-носитель, разгонный блок и полезную нагрузку в единый космический комплекс, адаптировать софт, провести математическое моделирование, в целом провести опытно-конструкторскую работу. Неужели правительство за отрасль, которая отвечает за качество и надежность выпускаемой продукции, должно это делать?

Если не наладить системную работу, ввести персональную ответственность за конкретные результаты работы, обеспечить единую техническую политику, то труд тысяч людей пойдет в никуда и будет с ущербом для репутации отрасли и страны падать в очередной океан», – написал Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что здесь главное – не деньги, а «сама организация работы».

Ранее Рогозин назвал результаты работы аварийной комиссии по пуску «Союза-2.1б» с космодрома Восточный неполными и необъективными. По его мнению, ответа на главный вопрос – как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность – до сих пор нет.

Выводы аварийной комиссии Роскосмос опубликовал 12 декабря. Причиной нештатного пуска назвали непрогнозировавшееся поведение разгонного блока «Фрегат» после его отделения от ракеты-носителя. Иными словами, система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону.

Также было объявлено, что третий по счету запуск ракеты с космодрома Восточный перенесен с 22 декабря 2017 года на конец января 2018 года.