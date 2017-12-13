Александр Козлов: мы не будем выплачивать обманутым дольщикам за вторую и третью квартиру

Фото пресс-службы правительства Амурской области

В амурском правительстве прошла встреча с дольщиками, которые первыми получат компенсации из областного бюджета. В список вошли 17 амурчан.

«Несмотря на то, что мы обещали начать выплаты только в 2018 году, мы нашли возможность начать финансирование этих мер поддержки уже сейчас. До следующей среды каждый из 17 человек должен получить деньги. Я буду контролировать это лично. В бюджете 2018 года мы предусмотрели ещё 105 миллионов рублей, и уже дано поручение минсоцщащиты начать проработку документов, чтобы в январе, как только появится возможность кассовых выплат, люди сразу начали получать средства», – пояснил губернатор области Александр Козлов.

17 дольщиков получат в общей сложности 20,5 миллиона рублей. Эти деньги пойдут частично на погашение ипотечных кредитов, а частично – на личные счета амурчан.

«Согласно разработанному порядку, мы возмещаем гражданам фактически понесенные расходы на приобретение жилья», – отметила министр социальной защиты Амурской области Наталья Киселева.

За мерами государственной поддержки в амурское министерство социальной защиты обратились 339 дольщиков. В списки на предоставление льгот после проверки внесли 323 человека. 9 граждан забрали заявления сами. Большая часть дольщиков пострадали от действий «Городка» – 254 дольщика. Еще 67 амурчан не получили жилье от ООО «НЭП», 18 человек – от ООО «Горизонт».

Всех дольщиков, претендующих на компенсации, разделили на восемь категорий. Так, в первой очереди 38 человек – это люди, не имеющие жилья и взявшие ипотечные кредиты для покупки квартиры. На выплаты для этой категории дольщиков предусмотрено 47 миллионов рублей. Во вторую очередь включены дольщики, у которых также нет жилья, и при этом они имеют право на льготы (ветераны или инвалиды) – всего 17 человек. Чтобы обеспечить им выплаты, необходимо 14,7 миллиона рублей. В третью очередь вошли дольщики, у которых нет жилья и в семьях которых есть двое и более детей – всего 22 человека. Необходимо 15,5 миллиона. Четвертая очередь – 73 человека, которые не имеют иного жилья и которым требуется 71 миллион.

Полностью выплатить компенсации в течение следующего года рассчитывают первым трем категориям. Начнутся выплаты и четвертой группе.

«Если в рамках бюджета 2018 года у нас будет возможность выделить дополнительные средства на эти меры поддержки, мы обязательно это сделаем. Мы взяли на себя обязательства поддержать именно ту категорию дольщиков, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Я уже говорил не раз, мы не будем выплачивать за вторую, третью квартиру. У кого-то их 5, 7 или 40 – это уже бизнес, и свои вопросы эти люди должны решать самостоятельно в рамках процедуры банкротства компаний-застройщиков. При этом мы не забываем о дольщиках компаний, которые еще не признаны банкротами, но в скором времени это может случиться. Мы никого не бросим, это наши земляки, амурчане, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мы обязаны им помочь», – подчеркнул губернатор.