Задержаны предполагаемые похитители полутора миллионов рублей из ТРЦ «Острова»

Полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного по факту крупной кражи из торгово-развлекательного центра «Острова» в Благовещенске. Задержаны предполагаемые преступники, судьбу которых решит суд.

Как сообщало Амур.инфо, злоумышленники обокрали администрацию «Островов». Они унесли сейф, где находилось 1,5 миллиона рублей и большое количество сертификатов. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Пресс-служба УМВД России по Амурской области сообщает, что кража в торговом центре произошла в ночь с 9 на 10 марта. Полицейские установили трех подозреваемых, изучив записи с камер видеонаблюдения. Один из них – житель Благовещенска, ранее работавший в торговом центре. Предварительно установлено, что именно он являлся инициатором кражи. Двое других – жители Республики Бурятия. Как выяснилось, один из этих мужчин прибыл в Приамурье по подложному паспорту.

Первый предполагаемый злоумышленник был задержан в Благовещенске – мужчина собирался выехать за пределы страны. Чтобы задержать двух других, оперативникам пришлось отправиться в Бурятию. Один из них не имел постоянного места жительства и находился в розыске за преступления на территории этого региона.

Двое мужчин сейчас находятся под стражей, один – под домашним арестом. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.