Амурчане снова написали этнографический диктант хуже всех

Лучше всех справились с заданиями диктанта в Ингушетии, Татарстане и Северной Осетии.

«В России нужно обратить внимание на самые скромные результаты. И они оказались в Амурской области, Орловской области, плохо написала Еврейская автономная область. В той же Амурской области срочно необходимо усилить просвещение молодежи в отношении истории и традиций России. Регион приграничный, в нем знания о России обретают намного большее значение, чем во внутренних регионах нашей страны. Как бы не получилось так, что китайские обычаи и традиции не стали им ближе, чем наши», – заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Средний балл участников в Приамурье на официально зарегистрированных площадках составил 13 баллов из 30 возможных. На остальных площадках амурчане в среднем набрали 18 баллов. Это данные Амурского областного института развития образования.

Лариса Буянова, начальник отдела национальной политики министерства внутренней и информационной политики области набрала за диктант 29 баллов из 30. «Первый вопрос, например: кто является носителем власти в РФ. Варианты: а – президент, б – народ, в – Госдума. Статья третья Конституции – народ. Элементарно. Или такой: какой город появился на Дальнем Востоке, благодаря Иннокентию Вениаминову? Варианты ответов: Владивосток, Благовещенск или Хабаровск. Ответ – Благовещенск. Ты живешь в области, ты просто эти вещи знаешь».

Всего в Амурской области диктант писали 936 человек. Из них 578 человек – учащиеся 9-11 классов и студенты, 230 – педагоги, 74 родителя, 4 семиклассника, 14 вип-персон и еще 36 человек, которые не попали ни в одну из перечисленных категорий. Наиболее активное участие приняли представительницы прекрасного пола. Возраст участников был от 13 до 75 лет.

Впервые большой этнографический диктант провели в 2016 году во всех регионах Российской Федерации. В акции поучаствовали почти 90 тысяч человек. Из них около 700 были в Амурской области В 2017 году мероприятие стало международным. Присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.