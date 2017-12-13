По факту падения мужчины в шахту лифта в Благовещенске началась проверка
Трагедией, произошедшей 12 декабря на одной из стройплощадок Благовещенска, занялись следователи. По факту гибели мужчины, упавшего в шахту лифта, начата доследственная проверка.
СУ СКР по Амурской области сообщает, что трагедия случилась на строящемся объекте, расположенном на улице Мухина. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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