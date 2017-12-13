Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:18 0

По факту падения мужчины в шахту лифта в Благовещенске началась проверка

По факту падения мужчины в шахту лифта в Благовещенске началась проверка
Кадр: YouTube

Трагедией, произошедшей 12 декабря на одной из стройплощадок Благовещенска, занялись следователи. По факту гибели мужчины, упавшего в шахту лифта, начата доследственная проверка.

СУ СКР по Амурской области сообщает, что трагедия случилась на строящемся объекте, расположенном на улице Мухина. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Просмотров всего: 2072

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Тынде нашли подозреваемых в убийстве таксиста
Происшествия 16

В Приамурье сотрудница АЗС, рискуя жизнью, спасла от грабителей выручку
Происшествия 6

Задержаны предполагаемые похитители полутора миллионов рублей из ТРЦ «Острова»
Происшествия 3

В Благовещенске мужчина сорвался в шахту лифта