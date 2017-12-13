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13декабря
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сегодня, 12:12 7

Благовещенские родители рассказывают о «страшной пневмонии»

Благовещенские родители рассказывают о «страшной пневмонии»
Фото: 7я.ру

В Благовещенске родители сообщают друг другу о «вирусе страшной пневмонии». С их слов, болезнь протекает бессимптомно, а затем у ребенка резко поднимается температура. Обеспокоенные мамы предупреждают друг друга об опасности и просят быть настороже.

«Хочу поделиться информацией. По городу ходит вирус страшной пневмонии, причём привычных симптомов нет. Резко температура под 40, в лёгких резко начинает булькать, и ребёнок сразу тяжёлый. В реанимации уже трое ребятишек в тяжелом состоянии, с трубками. Поэтому будьте бдительны, при резком скачке температуры сразу звоните в скорую. И не водите в сад детей с признаками простуды, не усугубляйте состояние своего ребёнка и не подвергайте риску других. Эта информация от врачей скорой, которых мы вчера ребенку вызывали, температура была 39.5», – сообщение такого содержания гуляет в мессенджерах.

Тем временем в амурском министерстве образования сообщили, что вспышек заболеваемости в детских садах не зафиксировано. В дошкольных учреждениях проводятся все необходимые меры профилактики вирусных инфекций. «На 12 декабря 2017 года частичного закрытия классов, групп и полного закрытия образовательных организаций по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом не зафиксировано», – отметили в министерстве.

Специалист в сфере здравоохранения добавил, что ситуация с пневмониями в Приамурье штатная и соответствует сезону. Кроме того, заболевание не может протекать без симптомов, как говорится в сообщении.

«Нельзя сказать, что ребенок был абсолютно здоров, а потом резко слег. Симптомы у заболевших есть, возможно, родители просто не придают им значения. Дети подкашливают, у них есть слабость и недомогание, першит в горле. И так несколько дней, а потом действительно происходит скачок температуры. Но это всегда так, каждый сезон. Циркуляция есть, она характерна для микоплазменной пневмонии. И болезнь, еще раз повторюсь, резко не начинается, все равно дети заболевают. Просто нужно обращать внимание сразу на все симптомы», – отметила главный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения региона Ольга Демура.

В ноябре Ольга Викторовна стала гостем «Простых вопросов», в программе она рассказала подробнее о вирусных инфекциях, в том числе и о пневмонии. С ее слов, чаще болеют в коллективах. Инфекции подвержены школьники, дети, посещающие детские сады, учащиеся лицеев, колледжей, студенты.

«Больной человек не должен появляться в коллективе. Он может послужить источником заражения других людей. Необходимо проветривание кабинетов, работа рециркуляторов. Ни в коем случае нельзя приводить больного ребенка в детский сад, потому что могут заболеть другие дети… И не надо заниматься самолечением. Пациенты, которые поздно попадают в стационар, как правило, занимаются самолечением на протяжении 5-7-10 дней. Если это дети, то самолечением занимается мама, если взрослые – они сами принимают препараты, не включая в лечение ни антибиотики, ни противовирусные препараты. Только снижают температуру», – сказала Ольга Демура.

Посмотреть программу со специалистом можно на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

Просмотров всего: 4873

#дети #здоровье

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Из пересылаемого сообщения только предпоследний абзац по сути написан. Остальное бред.

  • Maliko

    Maliko
    3 часа назад

    Два случая на одну группу в саду это не вспышка?

  • DrPooh

    DrPooh
    3 часа назад

    В прошлом году перед НГ очень много народу с пневмонией слегло, учитывая, что заболевание достаточно редкое. Никто ни о чем не предупреждал.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    3 часа назад

    Ко-ко-ко....

  • Васёк

    Васёк
    3 часа назад

    В садике из группы в 32 человека посещали 9. Не вспышка..

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Кто же позволит статистику портить?

    Этому специалисту от медицины проще заглянуть во все отделения больницы и посчитать наличие свободных коек... В соседнем Китае во многих провинциях этот вирус бродит,что ему стоит к нам попасть...

  • Ахатина

    Ахатина
    33 минуты назад

    а я с октября подкашливаю, слабость, в горле першит... в ожидании то ли астмы, то ли пневмонии.. но работать надо. И я далеко не одна такая. Это уже норма

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