На центральной площади Благовещенска начали собирать праздничную ель (фото)

В Благовещенске началась сборка главной городской праздничной ели. Искусственное дерево традиционно устанавливают на площади имени Ленина.

Высота новогоднего ели составляет 21 метр. Собирают ее сотрудники ГСТК, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенска

И уточнили, что подробная информация о том, какой предстанет перед горожанами ель в этом году, появится позже.

В 2016 году символ Нового года установили на центральной площади Благовещенска 15 декабря. В 2015-м установка дерева началась 16 декабря.