Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:41 4

Амурчане смогут сами наказывать нарушителей ПДД

Амурчане смогут сами наказывать нарушителей ПДД
Фото: www.odintsovo.info

Амурские депутаты поддержали законопроект о так называемых народных инспекторах. Новый закон позволит гражданам бороться с беспорядками на дорогах области, снимая нарушения ПДД на телефон, пояснили в региональном законодательном собрании.

Проект готовится для рассмотрения на федеральном уровне. Речь идет о поправках в Кодекс об административной ответственности. Документ предполагает, что граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут выносить постановления об административных правонарушениях за несоблюдение ПДД без составления протокола, размещая фото и видео, на которых запечатлены нарушения.

«В принятии такого законопроекта заинтересованы и сотрудники ГИБДД. Тем более, что амурчане сами все чаще стали помогать выявлять автохамов на дорогах и наказывать за опасные нарушения: проезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал, выезд на встречную полосу, непропуск пешехода и другие», – председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Вячеслав Логинов.

К сотрудникам ГИБДД фото и видеодоказательства поступают через соцсети, СМИ и официальный сайт ведомства. С начала года поступило около 1,5 тысячи таких сообщений. Больше половины из них уже наказаны.

Просмотров всего: 432

#закон #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    34 минуты назад

    Какой то бред. Заголовок прочитал, подумал, суд Линча будет.

    Статью прочитал- вообще бред написан. Журналюги вы спредметом статьи разберитесь, а потом стучите по буковкам на клавиатуре.

    Постановления все таки кто будет выносить? А обжалование? А суд? или у нас уже отменено право на аппеляцию? а кто управлял авто? а если он в угоне?

  • lana78

    lana78
    29 минут назад

    напутали все. Скорее всего речь идет о том, что теперь видео и фото доказательства будут иметь юридическую силу.. вроде так.

  • White Wolf

    White Wolf
    22 минуты назад

    С начала года поступило около 1,5 тысячи таких сообщений. Больше половины из них уже наказаны.

    Дожили, уже сообщения наказывают:)

  • Агамемнон

    Агамемнон
    5 минут назад

    Может Амуринфо наказать за такие "информативные" статьи?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Сообщения о лжеминировании в Благовещенске могут быть частью кибератаки из Сирии
Общество 95

Напавший на благовещенского врача пенсионер: меня довели до отчаяния
Общество 2

Лучшим благовещенским школьникам торжественно вручили паспорта
Происшествия 3

Осужден житель Свободного, ранивший полицейского осколком бутылки