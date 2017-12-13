Амурчане смогут сами наказывать нарушителей ПДД

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Амурские депутаты поддержали законопроект о так называемых народных инспекторах. Новый закон позволит гражданам бороться с беспорядками на дорогах области, снимая нарушения ПДД на телефон, пояснили в региональном законодательном собрании.

Проект готовится для рассмотрения на федеральном уровне. Речь идет о поправках в Кодекс об административной ответственности. Документ предполагает, что граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут выносить постановления об административных правонарушениях за несоблюдение ПДД без составления протокола, размещая фото и видео, на которых запечатлены нарушения.

«В принятии такого законопроекта заинтересованы и сотрудники ГИБДД. Тем более, что амурчане сами все чаще стали помогать выявлять автохамов на дорогах и наказывать за опасные нарушения: проезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал, выезд на встречную полосу, непропуск пешехода и другие», – председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Вячеслав Логинов.

К сотрудникам ГИБДД фото и видеодоказательства поступают через соцсети, СМИ и официальный сайт ведомства. С начала года поступило около 1,5 тысячи таких сообщений. Больше половины из них уже наказаны.