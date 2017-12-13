Четыре амурских вуза вошли в рейтинг самых востребованных в России

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Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» представил национальный рейтинг российских вузов, который показывает их востребованность со стороны экономики РФ. В рейтинг вошли четыре вуза Амурской области – АмГУ, ДальГАУ, БГПУ и АГМА.

Как пишет РИА Новости, в 2017 году в исследование включили 448 вузов из 81 субъекта России. Оценка учреждений велась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта.

Амурский государственный университет занял 80 место из 89 среди классических университетов. Доля его выпускников, получивших направление на работу, составила 7,6 %.

Дальневосточный государственный аграрный университет оказался на 49 месте из 54 в перечне сельскохозяйственных вузов. Доля выпускников ДальГАУ, получивших направление на работу, – 28,4 %.

Благовещенский государственный педагогический университет расположился на 39 месте из 69 среди гуманитарных вузов (педагогических и филологических). Отмечается, что доля его выпускников, получивших направление на работу, составила 79,9 %.

Амурская государственная медицинская академия заняла 46 место из 48 в списке медицинских вузов. В этом случае, правда, отмечается, что доля выпускников АГМА, получивших направление на работу, – 0 %.