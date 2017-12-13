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13декабря
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сегодня, 10:35 6

Четыре амурских вуза вошли в рейтинг самых востребованных в России

Четыре амурских вуза вошли в рейтинг самых востребованных в России
Фото: 1ul.ru

Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» представил национальный рейтинг российских вузов, который показывает их востребованность со стороны экономики РФ. В рейтинг вошли четыре вуза Амурской области – АмГУ, ДальГАУ, БГПУ и АГМА.

Как пишет РИА Новости, в 2017 году в исследование включили 448 вузов из 81 субъекта России. Оценка учреждений велась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта.

Амурский государственный университет занял 80 место из 89 среди классических университетов. Доля его выпускников, получивших направление на работу, составила 7,6 %.

Дальневосточный государственный аграрный университет оказался на 49 месте из 54 в перечне сельскохозяйственных вузов. Доля выпускников ДальГАУ, получивших направление на работу, – 28,4 %.

Благовещенский государственный педагогический университет расположился на 39 месте из 69 среди гуманитарных вузов (педагогических и филологических). Отмечается, что доля его выпускников, получивших направление на работу, составила 79,9 %.

Амурская государственная медицинская академия заняла 46 место из 48 в списке медицинских вузов. В этом случае, правда, отмечается, что доля выпускников АГМА, получивших направление на работу, – 0 %.

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#вузы #образование

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Комментарии
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  • ЛисНик

    ЛисНик
    45 минут назад

    Первые с конца списка! Ура!

  • Хмык

    Хмык
    26 минут назад

    Ну... объективности ради... это неплохой результат для задрипанной провинциальной области с населением менее 800 тыс. человек. Всё-таки попали в рейтинг востребованных. Особенно радует БГПУ.

    Так что новость скорее позитивная.

  • oenesterov

    oenesterov
    15 минут назад

    Хмык

    .....

    Так что новость скорее позитивная.



    глазам своим не верю! что с тобой? :)



  • Алиса65

    Алиса65
    12 минут назад

    БГПУ вообще бы никуда не попало, если бы не развелось НУ ОЧЕНЬ МНОГО психологов. И как мы раньше без них обходились? А реально, они только отнимают время, а помощи от них никакой.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 минуты назад

    Алиса65БГПУ вообще бы никуда не попало, если бы не развелось НУ ОЧЕНЬ МНОГО психологов. И как мы раньше без них обходились? А реально, они только отнимают время, а помощи от них никакой.


    А психологи-то тут причем?

  • Хмык

    Хмык
    1 минута назад

    oenesterov

    Хмык

    .....

    Так что новость скорее позитивная.



    глазам своим не верю! что с тобой? :)



    Наверное съел что-то не то.



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