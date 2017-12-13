Порывы ветра до 12 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря

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В Амурской области 13 декабря установится переменная облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Температура составит 13…18 градусов ниже нуля, на севере – минус 12…17 градусов. В Тындинском и Сковородинском районах днем температура будет держаться в пределах 23…28 градусов мороза.

В центральных и южных районах Приамурья будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 12 метров в секунду. На севере ветер выберет северное, северо-западное направление, его порывы составят до 10 метров в секунду.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 16 градусов. В течение дня в городе ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 12…14 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.